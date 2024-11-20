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Судьбоносная среда подарит этим знакам Зодиака то, о чем они и не мечтали

Таро-гороскоп на среду (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

В эту среду, 20 ноября, представители четырех знаков Зодиака получат повод для радости. Таро-гороскоп сулит им чудеса и сюрпризы от Вселенной.

Каким знакам Зодиака повезет в среду, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Дева

В среду вам стоит обращать внимание на знаки. Вселенная решила вам помочь, вы получите возможность все изменить. Кроме этого, рядом с вами окажется человек, который решит вас порадовать. Принимайте заботу и постарайтесь ответить тем же.

Рыбы

Карты Таро сулят вам большие успехи. Именно в этот день вы без проблем расправитесь со всеми нерешенными вопросами. Кто-то даст вам полезный совет, не стоит его игнорировать. Ваша жизнь вскоре наладится, настраивайтесь на позитивную волну.

Лев

Гороскоп на 20 ноября советует вам не бояться пробовать что-то новое. Вы часто отказываетесь от перемен из-за страхов и сомнений, однако пора это исправлять. В вашей жизни начнется эпоха позитива и гармонии, постарайтесь удерживать тот баланс, которого вы достигнете.

Весы

Начинайте мечтать и наслаждаться жизнью. Пора строить планы, дать волю амбициям и попросту расправить крылья. Карты Таро сулят вам важный день, именно в среду многое может измениться. И это не может не радовать, приветствуйте новую жизнь! 

Напомним, ранее мы рассказывали, что гороскоп на декабрь сулит большое счастье трем знакам Зодиака.

Также читайте Таро-гороскоп на неделю для всех знаков Зодиака.

Во время написания материала были использованы источники: Tarot, Astrotwins.

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