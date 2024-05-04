Украинцам посоветовали, как уменьшить влияние на психику негативных новостей

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство по вопросам реинтеграции временно-оккупированных территорий Украины в Telegram .

Как отметили в ведомстве, советы подготовили в рамках программы ментального здоровья "Ты как?". В частности, гражданам рекомендуют:

Напомним, ранее РБК-Украина писало о том, что объятия могут положительно повлиять на здоровье человека. Они могут привести к улучшению самооценки, уменьшении тревоги и не только.

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