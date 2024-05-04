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Украинцам посоветовали, как уменьшить влияние на психику негативных новостей

Украина, Суббота 04 мая 2024 21:27
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Украинцам посоветовали, как уменьшить влияние на психику негативных новостей Фото: украинцам дали советы насчет негативных новостей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украинцам советуют придерживаться ряда правил, чтобы уменьшить влияние негативных новостей на психическое здоровье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство по вопросам реинтеграции временно-оккупированных территорий Украины в Telegram.

Как отметили в ведомстве, советы подготовили в рамках программы ментального здоровья "Ты как?". В частности, гражданам рекомендуют:

  • не нагружать мозг информацией с самого утра, необходимо проснуться;
  • на протяжении дня контролировать количество времени, которое проводится с телефоном;
  • при обновлении соцсетей стоит задуматься, есть ли у вас другое дело;
  • не читать комментарии - они могут влиять на психическое самочувствие;
  • сосредоточиться на позитивных новостях и алгоритмы соцсетей будут выдавать их все больше.

В ведомстве призвали помнить, что здоровое медиапотребление позволит снизить уровень стресса.

Напомним, ранее РБК-Украина писало о том, что объятия могут положительно повлиять на здоровье человека. Они могут привести к улучшению самооценки, уменьшении тревоги и не только.

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Министерство реинтеграции
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