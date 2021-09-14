Страшна реакція: Комаровський розвінчав поширену страшилку про вакцинацію
"Робити щеплення чи ні?", "А якщо я вже перехворів коронавірусом, чи потрібна вона мені?", "Чи не зашкодить це моєму здоров'ю?"... Ці та інші фрази можна почути від людей, які поки роздумують, чи варто вакцинуватися.
Доктор Комаровський відповів на найпоширеніші питання про вакцинацію в програмі "Ранок з Україною".
"Згідно з ВООЗ, перенесена коронавірусна інфекція не є приводом не робити щеплення. Ба більше, немає значення, скільки часу пройшло після перенесення коронавірусу. Якщо гострий період хвороби закінчився, ви почуваєтесь нормально, значить, можете вакцинуватися кожною з вакцин, які сертифіковані та схвалені ВООЗ", - пояснив доктор Комаровський в ефірі каналу "Україна".
На думку педіатра вищої категорії, є кілька причин, чому люди бояться робити щеплення.
"Є одна з дуже поширених страшилок, що нібито якщо у людини є антитіла, а вона ще й зробить щеплення, тоді у неї виникне якась страшна реакція. Це не підтверджується ніякими науковими даними на сьогодні. Така реакція буває при деяких хворобах, але це не має ніякого відношення до коронавірусу", - сказав ведучий рубрики "Запитай у Комаровського".
За словами кандидата медичних наук, існує багато досліджень, які вказують на те, що у величезної кількості людей, які перехворіли COVID-19 в будь-якій формі, недостатня кількість антитіл. Тому віддається перевага саме вакцинації, яка призводить до того, що їх стає більше.
"Якщо у вас є доступ до якісної та сучасної вакцини, тоді не треба думати про те, хворіли ви чи ні. Зробіть щеплення. Це не думка доктора Комаровського, а позиція ВООЗ", - сказав Комаровський.
Раніше Комаровський попередив про небезпечну для дитини речовину у вашому домі.