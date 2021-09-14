Страшна реакція: Комаровський розвінчав поширену страшилку про вакцинацію

"Робити щеплення чи ні?", "А якщо я вже перехворів коронавірусом, чи потрібна вона мені?", "Чи не зашкодить це моєму здоров'ю?"... Ці та інші фрази можна почути від людей, які поки роздумують, чи варто вакцинуватися.

"Згідно з ВООЗ, перенесена коронавірусна інфекція не є приводом не робити щеплення. Ба більше, немає значення, скільки часу пройшло після перенесення коронавірусу. Якщо гострий період хвороби закінчився, ви почуваєтесь нормально, значить, можете вакцинуватися кожною з вакцин, які сертифіковані та схвалені ВООЗ", - пояснив доктор Комаровський в ефірі каналу "Україна".

На думку педіатра вищої категорії, є кілька причин, чому люди бояться робити щеплення.

"Є одна з дуже поширених страшилок, що нібито якщо у людини є антитіла, а вона ще й зробить щеплення, тоді у неї виникне якась страшна реакція. Це не підтверджується ніякими науковими даними на сьогодні. Така реакція буває при деяких хворобах, але це не має ніякого відношення до коронавірусу", - сказав ведучий рубрики "Запитай у Комаровського".

За словами кандидата медичних наук, існує багато досліджень, які вказують на те, що у величезної кількості людей, які перехворіли COVID-19 в будь-якій формі, недостатня кількість антитіл. Тому віддається перевага саме вакцинації, яка призводить до того, що їх стає більше.

"Якщо у вас є доступ до якісної та сучасної вакцини, тоді не треба думати про те, хворіли ви чи ні. Зробіть щеплення. Це не думка доктора Комаровського, а позиція ВООЗ", - сказав Комаровський.