Ужасная реакция: Комаровский развенчал распространенную страшилку о вакцинации

"Делать прививку или нет?", "А если я уже переболел коронавирусом, нужна ли она мне?", "Не навредит ли это моему здоровью?"… Эти и другие фразы можно услышать от людей, которые пока раздумывают, стоит ли вакцинироваться.

"Согласно ВОЗ, перенесенная коронавирусная инфекция не является поводом не делать прививку. Более того, не имеет значения, сколько времени прошло после перенесения коронавируса. Если острый период болезни закончился, вы чувствуете себя нормально, значит, можете вакцинироваться любой из вакцин, которые сертифицированы и одобрены ВОЗ", - объяснил доктор Комаровский в эфире канала "Украина".

По мнению педиатра высшей категории, есть несколько причин, почему люди боятся делать прививку.

"Одна из очень распространенных страшилок заключается в том, что если у человека есть антитела, а ему сделают прививку, то может возникнуть какая-то ужасная реакция. Это не подтверждается никакими научными данными на сегодняшний день. Такая реакция бывает при некоторых болезнях, но к коронавирусу это не имеет никакого отношения", - сказал ведущий рубрики "Запитай у Комаровського".

По словам кандидата медицинских наук, существует много исследований, которые указывают на то, что у огромного количества людей, переболевших COVID-19 в любой форме, недостаточное количество антител. Поэтому отдается предпочтение именно вакцинации, которая приводит к тому, что их становится больше.

"Если у вас есть доступ к качественной и современной вакцине, то не надо думать о том, болели вы или нет. Сделайте прививку. Это не мнение доктора Комаровского, а позиция ВОЗ", - сказал Комаровский.