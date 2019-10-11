Доктор Комаровський розвінчав міф про один "корисний" препарат

Доктор Комаровський розповів, чому препарат Інтерферон має недоведену ефективність за міжнародними протоколами. Про це він написав на своїй сторінці в Instagram. Спочатку лікар пояснив, що організм людини виробляє інтерферон — особливий білок, який не тільки володіє вираженою противірусною активністю, але і регулює багато імунні реакції.

Існують лікарські засоби на основі інтерферону. У медичної науки є цілком певне ставлення до цих препаратів, і це ставлення українці повинні знати.

Інтерферон як ліки існує в двох різновидах:

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Натуральний інтерферон, який отримують з лейкоцитів донорської крові. Цей препарат у більшості країн з розвиненою медициною в даний час практично не застосовують. По-перше, тому, що використовується донорська кров, тому не можна виключити попадання у готовий препарат збудників кров'яних інфекцій (ВІЛ, гепатити). По-друге, тому, що склад таких інтерферонів нестабільний, і в препаратах завжди присутні небажані компоненти білкового походження. По-третє (і це, мабуть, найголовніше), тому, що, незважаючи на масове застосування, відсутні докази ефективності натуральних інтерферонів, використовуваних у вигляді крапель в ніс для лікування ГРВІ.⠀

Штучний, тобто рекомбінантний інтерферон, створений за допомогою генно-інженерних технологій. Рекомбінантний інтерферон використовується у вигляді ін'єкцій і застосовується для терапії дуже небезпечних хвороб, які вже точно не мають відношення до батьківського самолікування (гепатити В, С і D, герпес, деякі онкологічні захворювання).

⠀ Ілюстрація до посту (instagram.com/doctor_komarovskiy)



Рекомбінантний інтерферон також випускається у лікарських формах для ректального і місцевого застосування і рекомендується для профілактики і лікування ГРВІ.

Доктор Комаровський підсумував, що в більшості країн з розвиненим охороною здоров'я подібні препарати не застосовуються, оскільки їх ефективність викликає вельми обгрунтовані сумніви.