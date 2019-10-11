Доктор Комаровский развенчал миф об одном "полезном" препарате

Доктор Комаровский рассказал, почему препарат Интерферон имеет недоказанную эффективность по международным протоколам. Об этом медик написал на своей страничке в Instagram. Изначально врач объяснил, что организм человека вырабатывает интерферон — особый белок, который не только обладает выраженной противовирусной активностью, но и регулирует многие иммунные реакции.

Существуют лекарственные средства на основе интерферона. У медицинской науки есть вполне определенное отношение к этим препаратам, и это отношение украинцы должны знать.

Интерферон как лекарство существует в двух разновидностях:

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Натуральный интерферон, получаемый из лейкоцитов донорской крови. Этот препарат в большинстве стран с развитой медициной в настоящее время практически не применяют. Во-первых, потому, что используется донорская кровь, поэтому нельзя исключить попадание в готовый препарат возбудителей кровяных инфекций (ВИЧ, гепатиты). Во-вторых, потому, что состав таких интерферонов нестабильный, и в препаратах всегда присутствуют нежелательные компоненты белкового происхождения. В-третьих (и это, пожалуй, самое главное), потому, что, несмотря на массовое применение, отсутствуют доказательства эффективности натуральных интерферонов, используемых в виде капель в нос для лечения ОРВИ.⠀

Искусственный, то есть рекомбинантный интерферон, созданный посредством генно-инженерных технологий. Рекомбинантный интерферон используется в виде инъекций и применяется для терапии очень опасных болезней, которые уж точно не имеют отношения к родительскому самолечению (гепатиты В, С и D, герпес, некоторые онкологические заболевания).

⠀ Иллюстрация к посту (instagram.com/doctor_komarovskiy)



Рекомбинантный интерферон также выпускается в лекарственных формах для ректального и местного применения и рекомендуется для профилактики и лечения ОРВИ.

Доктор Комаровский подитожил, что в большинстве стран с развитым здравоохранением подобные препараты не применяются, поскольку их эффективность вызывает весьма обоснованные сомнения.