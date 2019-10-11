Доктор Комаровский развенчал миф об одном "полезном" препарате

Доктор Комаровский прокомментировал сомнительную пользу иммуномодулятора
Доктор Комаровский рассказал, почему препарат Интерферон имеет недоказанную эффективность по международным протоколам. Об этом медик написал на своей страничке в Instagram. Изначально врач объяснил, что организм человека вырабатывает интерферон — особый белок, который не только обладает выраженной противовирусной активностью, но и регулирует многие иммунные реакции.
Существуют лекарственные средства на основе интерферона. У медицинской науки есть вполне определенное отношение к этим препаратам, и это отношение украинцы должны знать.
Интерферон как лекарство существует в двух разновидностях:
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Рекомбинантный интерферон также выпускается в лекарственных формах для ректального и местного применения и рекомендуется для профилактики и лечения ОРВИ.
Доктор Комаровский подитожил, что в большинстве стран с развитым здравоохранением подобные препараты не применяются, поскольку их эффективность вызывает весьма обоснованные сомнения.