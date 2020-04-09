ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Доктор Комаровський розповів про коронавірус і комах

STYLERКоронавірус    09.04.2020 - 06:33
Доктор Комаровський розповів про коронавірус і комах
Доктор Комаровський зробив заяву про комах (фото РБК-Україна)

Доктор Комаровський розповів, чи є переносниками коронавіруса комарі

Коронавірус в Україні інфікував 1668 осіб. За минулу добу діагноз підтвердився у 206 нових випадках, у тому числі померло 52 людини. Видужало за останній день 35 пацієнтів. Доктор Комаровський у своєму новому відео про коронавірус розповів, що комарі не є переносниками Covid-19 і людина не може підхопити інфекцію від комахи.

"Комарі коронавірус однозначно не переносять. Медична наука не має жодної інформації про те, що коронавіруси переносяться комахами, тому не переносяться. Ніякі. У тому числі Covid-19", — сказав заслужений український педіатр.

Доктор Комаровський розповів про коронавирусе і комах (YouTube)

Зазначимо, що після безлічі фейків в мережі про коронавірусе люди починають цікавитися у відомих лікарів підтвердженими фактами про Covid-19.

Як ми раніше писали, доктор Комаровський відповів на популярні питання українців щодо медичних масок і респіраторів. Він зазначив, що маска не може захистити людину від коронавіруса, який літає у повітрі. Але маска потрібна для того, щоб людина сама не поширював інфекцію, через краплі мокротиння.

Комаровський відповів на найпопулярніші питання про маски і респіратори Собаку - можна, дитину - ні: Комаровський наїхав на уряд через карантин
Новини України Доктор КомаровскийКоронавірус
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся