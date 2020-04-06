Комаровський відповів на найпопулярніші питання про маски і респіратори

Доктор Комаровський (фото: РБК-Україна)

Коронавірус в Україні став причиною того, що в громадських місцях необхідно носити маски або респіратори

Коронавірус в Україні зафіксований у 1319 осіб, з яких 38 - померли, 28 - одужали. Одна з головних рекомендацій медиків – це носити в громадських місцях маски, або респіратори.

Доктор Комаровський відповів на найпопулярніші питання українців щодо медичних масок і респіраторів. Він зазначив, що маска не може захистити людину від коронавіруса, який літає у повітрі. Але маска потрібна для того, щоб людина сама не поширював інфекцію, через краплі мокротиння.

Комаровський також підкреслив, що маску повинна носити тыльки хвора людина, оскільки вона значно скорочує зараження здорових людей. Чому ж тоді уряди різних країн примушує всіх носити маски? Це робиться з міркувань, що кожна людина вважається носієм вірусу, і таким чином, якщо всі будуть ходити в масках, то вірус не буде поширюватися.

При цьому доктор також розповів і про інший бік медалі. Коли людина довго носить маску, то вона намокає, і людині стає некомфортно, вона її весь час починає поправляти, і потім своїми руками береться за різні речі і предмети, через які також може бути зараження. Тому він радить не чіпати зайвий раз маску руками.

Комаровський розповів про маски і респіратори (відео: YouTube)

Що стосується респіраторів, то на них завжди вказаний рівень захисту. Приміром респіратор FFP2 нічим не відрізняється від FFP3 зовні. Але різниця у них є в клапані. Респіратори щільно прилягають до обличчя. При цьому повітря, що вдихається проходить через фільтр, а що видихається – просто скидається.

Фільтри в респіраторах бувають різні. Фільтр FFP2 фільтрує приблизно 95% всієї гидоти в навколишньому повітрі, фільтр FFP3 – майже 98%. При цьому вважається, що респіратор FFP2 потрібен медпрацівникам для захисту себе від потенційної загрози, а FFP3 потрібен тим, хто контактує з інфекційними хворими.

Також Комаровський розповів про багаторазові противірусні маски з вугільним фільтром, які можна прати. За словами експерта, це все маркетинговий хід, і реально захистити від вірусу може респіратор FFP3. Будь-які маски тільки допомагають хворому не заражати здорових.

Бавовняні маски також допомагають не поширювати інфекцію, але захиститися в ній від вірусу неможливо. Також маски з Неопрену теж не можуть захистити вас від вірусів.

Доктор також пояснив, чи є сенс надягати кілька масок, щоб збільшити її захист. За словами Комаровкого, це не потрібно робити, оскільки якщо через маску проходить повітря, то через неї пройде і вірус.

Нагадаємо, що Комаровський розповів про дуже ефективний дезінфектор замість мила.