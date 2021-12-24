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Доктор Комаровський розповів, що категорично не можна робити при нежиті

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П'ятниця 24 грудня 2021 15:58
Доктор Комаровський розповів, що категорично не можна робити при нежиті Фото: Комаровський розповів про дії при нежиті (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Нежить у дитини - явище дуже часте. Багато батьків думають, що якщо антибіотик в краплях - то його можна капати дитині в ніс. Це зовсім не так і цього робити не варто, навіть просто тому, що це неефективно.

Про це в програмі "Ранок з Україною" розповів заслужений український педіатр Євген Комаровський.

Що категорично не можна робити

Доктор дав дуже тямущу пораду всім батькам і озвучив її в ефірі.

"Якщо у дитини нежить і лікар запропонував капати антибіотик в ніс - міняйте лікаря", - сказав Комаровський.

Коли антибіотик можна капати

Кандидат медичних наук пояснив, що використовувати антибіотик в краплях можна тільки у двох випадках.

А саме - коли антибіотик закопують при гнійному кон'юнктивіті в очі та коли його закопують при гнійному отиті в вухо.

"Місцеве введення антибіотиків на шкіру або на слизові оболонки – один з найбільших злочинів, особливо коли це робиться з ініціативи медпрацівника", - сказав заслужений лікар.

Капати в ніс антибіотик - абсолютно неефективно, пояснив лікар.

"Коли антибіотик в будь-якій концентрації капається в ніс, то така дія неефективна. Антибіотик стікає по задній стінці глотки і потрапляє в шлунок. Це ідеальна модель формування стійкості до антибіотиків. Лікар, який порадив крапельки антибіотиків в ніс, – це не лікар", - резюмував Євген Олегович.

Як ми раніше писали, Комаровський пояснив, як швидше позбутися від кашлю.

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Доктор Комаровский
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