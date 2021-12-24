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Доктор Комаровский рассказал, что категорически нельзя делать при насморке

Новина українською →
Пятница 24 декабря 2021 15:58
Доктор Комаровский рассказал, что категорически нельзя делать при насморке Фото: Комаровский рассказал о действиях при насморке (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Насморк у ребенка - явление очень частое. Многие родители думают, что если антибиотик в каплях - то его можно капать ребенку в нос. Это совсем не так и этого делать не стоит, даже просто потому, что это неэффективно.

Об этом в программе "Ранок з Україною" рассказал заслуженный украинский педиатр Евгений Комаровский.

Что категорически нельзя делать

Доктор дал очень толковый совет всем родителям и озвучил его в эфире.

"Если у ребенка насморк и врач предложил капать антибиотик в нос – меняйте врача", - сказал Комаровский.

Когда антибиотик можно капать

Кандидат медицинских наук объяснил, что использовать антибиотик в каплях можно только в двух случаях.

А именно – когда антибиотик закапывают при гнойном конъюнктивите в глаза и, когда его закапывают при гнойном отите в ухо.

"Местное введение антибиотиков на кожу или на слизистые оболочки – одно из самых больших преступлений, особенно когда это делается по инициативе медработника", - сказал заслуженный врач.

Капать в нос антибиотик - совершенно неэффективно, объяснил доктор.

"Когда антибиотик в любой концентрации капается в нос, то такое действие неэффективное. Антибиотик стекает по задней стенке глотки и попадает в желудок. Это идеальная модель формирования устойчивости к антибиотикам. Врач, который посоветовал капельки антибиотиков в нос, – это не врач", - резюмировал Евгений Олегович.

Как мы ранее писали, Комаровский объяснил, как быстрее избавиться от кашля.

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Доктор Комаровский
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