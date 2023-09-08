Доходы местных бюджетов сократятся на четверть после изъятия НДФЛ, - Козицкий

Так, планируется полностью забрать у местных общин налог на доходы физических лиц (НДФЛ) с денежного довольствия военнослужащих и правоохранителей.

"Именно налог на доходы физических лиц формировал львиную долю доходов местных бюджетов, в частности территориальных общин. В последние годы осуществлен один из основных элементов реформы децентрализации – усиление самостоятельности и финансовой независимости органов местного самоуправления. По разным подсчетам, благодаря этой реформе, которую называют самой успешной, бюджеты территориальных общин собрали от 5% до 120% больше местных налогов, и общества стали тратить их на собственные нужды", - заявил он.

Для Львовской области внедрение предложенных нововведений приведет к сокращению поступлений НДФЛ на сумму 7,7 млрд гривен. А это четверть доходов общего фонда областного бюджета. Также планируется уменьшить на 4% норматив отчисления НДФЛ в бюджеты территориальных общин, а это около 770 млн. грн. Таким образом, объем всех местных бюджетов Львовской области уменьшится на сумму 8,5 млрд грн или более 20%.

Козицкий считает, что если государство забирает из местных бюджетов средства, то тогда также должны взять на свое содержание те учреждения и учреждения, которые содержались общинами. Ибо после изъятия НДФЛ они не смогут в дальнейшем их финансировать. В течение 2017-2023 годов объем дополнительной дотации уменьшился более чем в 5 раз, а объем расходов на переданные полномочия вырос вдвое.

"При условии изъятия из местных бюджетов в 2024 году значительного финансового ресурса в виде НДФЛ по денежному обеспечению военнослужащих, уменьшение на 4% норматива отчислений от НДФЛ, 30% - объема базовой дотации, а также рост фонда оплаты труда на 15% - 16%, прогрессирующих инфляционных процессов – до 12,5%, крайне необходимым будет увеличение в несколько раз объема дополнительной дотации на осуществление переданных из государственного бюджета расходов на содержание образовательных учреждений и здравоохранения для местных бюджетов", - пояснил он.

По его подсчетам, если НДФЛ военнослужащих заберут у общин, финансовый потенциал местных бюджетов области в следующем году уменьшится на треть.

"Уже сегодня 72% ресурса местных бюджетов направляются на заработную плату, энергоносители, социальные выплаты, стипендии, медикаменты и питание. А если принять во внимание рост средней заработной платы в соответствии с ростом должностного оклада работника (17,4%), цен и тарифов на энергоносители (12,5%), инфляционных процессов (10,8%), то местным бюджетам необходимо будет около 4,0 млрд грн дополнительно. Не говорю уже о минимальных расходах развития, если большинство местных бюджетов не будут иметь финансового ресурса на первоочередные расходы без права распоряжаться НДФЛ", - отмечает он.