Дофаминовая ловушка: психолог объяснила опасность быстрых источников удовольствия

Что такое дофамин и в чем его "фишка"

Дофамин играет ключевую роль в мотивации и удовольствии. Он вырабатывается в момент ожидания награды, и его концентрация наблюдается в лобной части мозга. Эта зона отвечает за такие важные функции, как планирование, внимание, память и социальная адаптация.



"Но быстрое вознаграждение, такое как сахар или скроллинг ленты соцсетей, истощает эти ресурсы, оставляя человека в ловушке мгновенных удовольствий", - объясняет специалист.



Дофамин снижается сразу после достижения цели, что побуждает искать новые стимулы. Однако быстрые источники удовольствия могут вызвать зависимость, поскольку они дарят ощущение мгновенной, но временной радости.



Зато медленный дофамин, который выделяется во время достижения целей, занятий спортом или обучения, создает глубокое и длительное ощущение удовлетворения.



"Когда человек инвестирует время и усилия в процесс, он получает больше удовольствия не только от результата, но и от пути к нему. Именно такие достижения помогают нам чувствовать себя счастливыми и реализованными", - добавляет Назирова.

Бешеный темп жизни истощает (фото: Freepik.com)

Психолог объяснила, почему люди ищут "быстрый" дофамин и как этому помочь.

Бешеный темп жизни

Современный мир диктует условия, в которых мгновенные результаты становятся нормой. А "медленный" дофамин, получаемый через достижение целей, спорт, чтение и качественный сон, вырабатывается постепенно.



Что поможет? Замедление и созерцание жизни и осознанность.

Жизнь без планов и целей

Неопределенность и неудовлетворенность могут заставить нас искать быстрых путей удовлетворения, а это приводит к зависимости.



Как с этим бороться? Планируйте жизнь, удерживайте фокус на собственных целях и стремлениях.

Отсутствие обучения



Когда мы получаем новые знания и навыки, мозг вырабатывает дофамин, что приводит к ощущению удовольствия от саморазвития. Кроме того, обучение стимулирует креативность, позволяет видеть новые решения и открывает возможности для самовыражения.



Итак, быстрые источники дофамина дарят мгновенное удовольствие, но могут лишать нас глубокой радости от жизни. Чтобы избежать этого, необходимо ставить перед собой четкие цели, ценить процесс достижения и сосредотачиваться на развитии.