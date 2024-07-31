Как правильно спать, если вы решили вздремнуть днем

Некоторый сон может дать вам отдохнуть, в то время как другой лишь приведет к раздражению и плохому состоянию. Врач рассказала, что при правильных условиях и правильных параметрах сон может принести множество преимуществ для здоровья.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Hartford Healthcare .

Почему спать днем полезно

Дневной отдых может дать вам много достоинств. Это может повысить вашу бдительность и улучшить производительность и время реакции. Они также могут уменьшить усталость или сонливость и улучшить ваше настроение.

Исследование, опубликованное в прошлом году в журнале Sleep Health, показало, что недолгий сон днем может коррелировать с увеличением объема мозга. Наши мозги, как правило, уменьшаются с возрастом, но было обнаружено, что мозги обычно спящих достаточно велики, чтобы компенсировать старение до 6,5 лет.

Доказано, что короткий отдых днем стимулирует творческие способности, улучшает воспитание и повышает радость.

Как правильно спать днем

Сделайте сон днем недолгим, не больше 20 минут. Если вы сделаете его длиннее - могут быть проблемы с засыпанием ночью.

По данным Американской ассоциации сна, 15-30-минутный сон днем может дать дополнительный заряд энергии в течение дня, но не заменит какого-либо ночного сна. Взрослые должны спать примерно в одно и то же время каждый день и никогда не дольше 30 минут.

Спите на диване, а не на кровати

Хотя ваша кровать кажется очевидным выбором для передышки, эксперты предостерегают, чтобы вам не было слишком уютно под одеялом, предлагая вместо этого выбрать диван.

Таким образом вы будете достаточно расслаблены, чтобы выспаться 20 минут, но не настолько расслаблены, чтобы переспать.

Выберите правильное время суток для сна

Лучше всего спать после 13:00 до 15:00. Во второй половине дня ваше тело ощущает естественный циркадный спад или падение уровня энергии, что делает это время идеальным для дремоты. Бодрствуйте поздно днем или рано вечером, поскольку это может поставить под угрозу вашу способность качественно отдохнуть ночью.