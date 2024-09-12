Эмоциональное выгорание родителей: как не навредить ребенку, когда вы "на нуле"

Психологи регулярно напоминают родителям, что дети очень чувствительны к психическому и эмоциональному состоянию мамы и папы. Поэтому следует обращать внимание на свое настроение, свое состояние, чтобы не навредить ребенку. Кроме того, дети могут больше капризничать, плакать и находиться в подавленном настроении - именно из-за того, что рядом с ними эмоционально выгоревшие родители.

Как не навредить ребенку, когда взрослые находятся на грани эмоционального выгорания, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Nasha mama.

Психика может просто не выдерживать

Общение взрослых между собой - это горизонтальное взаимодействие. То есть вы получаете удовольствие от общения, однако вы не отвечаете друг за друга.

С ребенком ситуация намного сложнее, потому что это вертикальное взаимодействие, потому что вы отвечаете за ребенка. И ваше эмоциональное истощение может быть связано не только с внешними факторами, но и с внутренними - внутри семьи.

Для эмоционального выгорания могут провоцировать несколько основных факторов:

Сложная схожая ситуация. Дети-погодки, помощи от других родственников нет, дети часто болеют, не хватает денег. Проблемы накапливаются и наслаиваются друг на друга, поэтому психика перестает выдерживать нагрузку.

Жизнь в большом городе. Мегаполис, к сожалению, не является благоприятной местностью для поддержания горизонтальных отношений с друзьями, необходимых для душевной гармонии. Часто мама остается замкнутой в четырех стенах с ребенком (или детьми), за которых постоянно отвечает.

Отсутствие пособия. Бабушке далеко, мужчина постоянно на работе, на няню денег нет, мама фактически остается без социальных связей. В таких условиях нет возможности не то, чтобы уделять время себе, но и элементарно для того, чтобы нормально сходить в туалет, в душ или поесть. И такое встречается во многих семьях.

Почему дети ведут себя хуже

Одним из самых ярких признаков эмоционального истощения является то, что отдых совсем не помогает. Вы спите всю ночь, а утро чувствуете себя так, словно вагоны разгружали.

Вечером есть другая проблема - очень тяжело уснуть. И так - днями и неделями, по кругу. И любые физические отклонения фактически и являются теми самыми тревожными звоночками.

Представьте резервуар (энергетические ресурсы человека). Когда он наполнен, мы бодры, имеем силы и уверены в своих движениях. Когда рядом начинает капризничать ребенок, мы не впадаем в транс, а сразу находим выход, как его успокоить и отвлечь.

Когда этот резервуар пуст, а рядом дети, которые будто намеренно еще больше капризничают и озорничают, мы можем чувствовать только раздраженность и злость. И это отражается на малышах, потому что такие родители могут повысить голос, нагреметь на ребенка, не сдержать свои негативные эмоции.

Что же делать родителям с эмоциональным выгоранием

Отдыхайте и не теряйте горизонтальные отношения. Встречайтесь с друзьями и коллегами, проводите время на природе, находите возможность полноценно выспаться и отдохнуть.

Фиксируйте успех. Если ребенок некоторое время болел, а благодаря вашим усилиям чувствует себя лучше, то акцентируйте на этом свое внимание.

Найдите хобби. Пусть это будет занятие, которое доставляет вам удовольствие.

Качество сна. Не игнорируйте этот пункт, потому что качественный сон имеет большое значение для вашего эмоционального состояния.

Меняйте свою жизнь каждый день. Не раз в год отдых на море без детей, а маленькие шаги, придающие яркие краски повседневности.

Прекратите погоню за совершенством. Все эти идеальные мамочки, которых вы видите в интернете - это лишь иллюзия. У всех бывают хорошие и плохие дни, у всех проблемы, поймите это.

Просите о помощи. Не стесняйтесь попросить о помощи, когда вам она очень нужна. Это могут быть друзья, соседи, родственники, члены семьи. Скажите прямо, что у вас опускаются руки и нужно, чтобы кто-нибудь был рядом. Ищите группы с молодыми родителями, таких же мам, которые могут вас понять и оказать поддержку.