Добавьте всего 1 ингредиент в ваш салат "Цезарь" и он станет в разы вкуснее

Что нужно для приготовления "Цезаря"

Самый главный ингредиент этого усовершенствованного варианта салата - каперсы. Не менее важные элементы для невероятного вкуса панировочные сухари с чесноком и домашняя заправка для салата.

Итак, чтобы приготовить этот салат, необходимы следующие ингредиенты:

Для заправки:

Яичный желток - 2 шт.

Филе анчоусов - 2 шт.

Вустерский соус - 1 ч. л.

Лимонный сок - 1/2 стакана

Оливковое масло - 1/2 стакана

Подсолнечное масло - 1/2 стакана

Пармезан - 125 г

Для каперсов:

Оливковое масло - 1/4 стакана

Каперсы - 2 ст. л.

Для салата:

Салат ромен - 3 капусты

Пармезан - 250 г

Для панировочных сухарей

Сливочное масло - 3 ст. л.

Оливковое масло - 1 ст. л.

Чеснок - 1 зубчик

Панировочные сухари - 1/2 стакана.

Соль - щепотка

Перец - щепотка

Как готовить салат "Цезарь" с каперсами

Начинаем приготовление с заправки - для этого почистите и измельчите чеснок, положите его в миску кухонного комбайна. Пармезан натрите на мелкой терке. Добавьте в чеснок яичные желтки, анчоусы, вустерский соус и лимонный сок. Перемешайте ингредиенты и добавьте растительное масло, взбейте до образования эмульсии. После этого добавьте соль, перец и натертый пармезан.

Теперь приготовьте каперсы для салата. Предварительно высушите их на бумажной салфетке. В небольшой сковороде на среднем огне разогрейте оливковое масло, добавьте каперсы и жарьте примерно 5 минут до хрустящей корочки.

Для сухарей разогрейте сливочное масло на сковороде среднего размера, добавьте оливковое масло и измельченный чеснок. Жарьте на небольшом огне, пока чеснок не начнет шипеть. После этого добавьте панировочные сухари, соль и перемешайте.

Увеличьте огонь до среднего и готовьте, часто помешивая, примерно 2-3 минуты - пока панировочные сухари не станут золотисто-коричневыми.

Измельчите салат ромен и высыпьте его в большую миску, добавьте заправку. Сверху выложите хрустящие каперсы, панировочные сухари и натертый сыр пармезан. Эта версия салата "Цезарь" без курицы непременно удивит своим вкусом.