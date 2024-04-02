Добавьте всего 1 ингредиент в ваш салат "Цезарь" и он станет в разы вкуснее

"Цезарь" - самый известный салат с невероятным количеством вариантов приготовления, с курицей, морепродуктами, или без этого элемента. И хотя, казалось бы, нового уже быть не может, шеф-повар Кэти Ли Бигель усовершенствовала рецепт.
О том, как сделать салат "Цезарь" непревзойденным с помощью одного ингредиента, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу шеф-повара Кэти Ли Бигель.
Самый главный ингредиент этого усовершенствованного варианта салата - каперсы. Не менее важные элементы для невероятного вкуса панировочные сухари с чесноком и домашняя заправка для салата.
Итак, чтобы приготовить этот салат, необходимы следующие ингредиенты:
Для заправки:
Для каперсов:
Для салата:
Для панировочных сухарей
Начинаем приготовление с заправки - для этого почистите и измельчите чеснок, положите его в миску кухонного комбайна. Пармезан натрите на мелкой терке. Добавьте в чеснок яичные желтки, анчоусы, вустерский соус и лимонный сок. Перемешайте ингредиенты и добавьте растительное масло, взбейте до образования эмульсии. После этого добавьте соль, перец и натертый пармезан.
Теперь приготовьте каперсы для салата. Предварительно высушите их на бумажной салфетке. В небольшой сковороде на среднем огне разогрейте оливковое масло, добавьте каперсы и жарьте примерно 5 минут до хрустящей корочки.
Для сухарей разогрейте сливочное масло на сковороде среднего размера, добавьте оливковое масло и измельченный чеснок. Жарьте на небольшом огне, пока чеснок не начнет шипеть. После этого добавьте панировочные сухари, соль и перемешайте.
Увеличьте огонь до среднего и готовьте, часто помешивая, примерно 2-3 минуты - пока панировочные сухари не станут золотисто-коричневыми.
Измельчите салат ромен и высыпьте его в большую миску, добавьте заправку. Сверху выложите хрустящие каперсы, панировочные сухари и натертый сыр пармезан. Эта версия салата "Цезарь" без курицы непременно удивит своим вкусом.
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