Приложение Apple Maps теперь доступно для всех в Интернете

Apple Maps наконец-то доступен в веб-версии! В рамках бета-тестирования, запущенного в среду днем, теперь вы можете получать инструкции для водителей и пешеходов, а также просматривать рейтинги и отзывы с веб-версии Apple Maps в настольном или мобильном браузере.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на американский веб-сайт о компьютерной технике The Verge .

Детали обновления

Доступ к Apple Maps осуществляется через сайт beta.maps.apple.com. Вы можете выполнять большинство функций, доступных в iOS-версии приложения, включая просмотр путеводителей, заказ еды непосредственно из Maps, изучение городов и получение информации о разных заведениях.

Apple сообщает, что в ближайшие месяцы планируется добавить дополнительные функции, такие как "Look Around" (Осмотреться).

Веб-версия Apple Maps пока доступна только на английском языке и совместима с Safari и Chrome на Mac и iPad, а также с Chrome и Edge на ПК с Windows. В будущем Apple планирует добавить поддержку других языков, браузеров и платформ.

Компания отмечает, что все разработчики, использующие инструмент MapKit JS, могут создавать ссылки на Maps в веб-версии.

Как развивалось приложение

С момента запуска Apple Maps на iPhone в 2012 году, Apple постепенно добавляет новые функции в сервис, включая подробные карты городов, пути с несколькими остановками, велосипедные маршруты, маршруты для электромобилей и автономную навигацию.

Ранее версии Apple Maps были доступны в сети благодаря работе разработчиков, которые использовали API для создания карт для таких сайтов, как DuckDuckGo.

Официальное появление сервиса в веб-версии является большим шагом вперед и может помочь приложению конкурировать с Google Maps, доступным из веб-браузеров уже много лет.