В приложении Monobank исчезла популярная функция: что изменилось для украинцев

В приложении Монобанка исчезла одна из функций. Украинцы жалуются, что теперь нельзя ввести данные счетчика за газ.

Так, на сайте Минфин один из пользователей задал вопрос, как же теперь оплачивать счета за газ, пользуясь приложением.

Как теперь оплачивать счета за газ через приложение Монобанка

Так, представители финансового учреждения ответили, что если компании не нужно получать показатели счетчика, то у банка не будет возможности их указывать в приложении.

Сама компания "Нафтогаз" не занимается показателями, ими занимаются компании по распределению газа, именно поэтому по ней есть возможность указать показатели счетчика.

Также украинцам важно знать, что это устаревшая схема, когда вводятся показания счетчика на сайте банка, где вы оплачиваете коммуналку.

"Это устаревшая схема, когда в назначение платежа вписываются показания счетчика, а соответственно вам банк предлагает для них форму. Практически все перешли на передачу через сайт, чат-боты или самостоятельно по телефону роботу. my.gas.ua получает данные от местной газораспределительной компании, вы должны узнать у них, как передавать показания", - отметили украинцы в комментариях.

Как передать показатели Нафтогазу