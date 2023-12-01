В приложении для Android появится функция, автоматически создающая списки дел вместо вас

Новая опция "Помоги мне создать список" в Google Keep будет доступна в рамках программы бета-тестирования Workspace Labs. Компания Google предупреждает пользователей о том, что следует избегать ввода приватной информации на этом этапе.

После активации кнопки в Google Keep появится текстовое окно с предложенными подсказками, например, создание списка продуктов для вегетарианской семьи, перечня необходимых вещей для похода или списка дел для планирования мероприятия.

Как создать список ваших дел с помощью ИИ (фото: 9to5Google)

Пользователи могут вносить свои подсказки, а искусственный интеллект сгенерирует список, который может быть удобной отправной точкой, подлежащей дальнейшему расширению. Сформированный список может быть вставлен в заметку, а подсказка будет использоваться в качестве заголовка.

Пока Google не предоставляет информацию о том, когда новая версия Google Keep с автоматическим созданием списков станет доступна всем пользователям. Отмечается, что в отличие от других компаний Google подходит к интеграции искусственного интеллекта в свои продукты осторожно.