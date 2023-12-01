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В приложении для Android появится функция, автоматически создающая списки дел вместо вас

Функция автоматического создания списков появится в Google Keep (иллюстративное фото: Freepik)
Автор: Павел Колесник

В Google Keep для Android появится функция автоматического создания списков с использованием искусственного интеллекта. Эта функция облегчает процессы, такие как планирование поездки, составление списка покупок или организация задач.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на новостной сайт 9to5Google.

Новая опция "Помоги мне создать список" в Google Keep будет доступна в рамках программы бета-тестирования Workspace Labs. Компания Google предупреждает пользователей о том, что следует избегать ввода приватной информации на этом этапе.

После активации кнопки в Google Keep появится текстовое окно с предложенными подсказками, например, создание списка продуктов для вегетарианской семьи, перечня необходимых вещей для похода или списка дел для планирования мероприятия.

Как создать список ваших дел с помощью ИИ (фото: 9to5Google)

Пользователи могут вносить свои подсказки, а искусственный интеллект сгенерирует список, который может быть удобной отправной точкой, подлежащей дальнейшему расширению. Сформированный список может быть вставлен в заметку, а подсказка будет использоваться в качестве заголовка.

Пока Google не предоставляет информацию о том, когда новая версия Google Keep с автоматическим созданием списков станет доступна всем пользователям. Отмечается, что в отличие от других компаний Google подходит к интеграции искусственного интеллекта в свои продукты осторожно.

 

Напомним, что Google выпустила экстренное обновление для Chrome и призывает срочно обновить браузер.

Мы также писали, что Google начнет удалять некоторые аккаунты.

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