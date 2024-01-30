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Приложения для iPhone следят за нами через push-уведомления. Как этого избежать

Популярные приложения тайно следят за пользователями iPhone через push-уведомления (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

Популярные приложения эксплуатируют push-уведомления на iPhone для скрытого сбора данных о пользователе. Это выяснил исследователь в сфере информационной безопасности Томми Мыск (Tommy Mysk).

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на вебсайт MacRumors, который публикует новости, слухи и отчеты, связанные с Apple.

Что известно про отслеживание действий

Некоторые из известных сервисов, включая TikTok, Twitter и Bing, использовали расширенные функции центра уведомлений, впервые представленные в iOS 10 в 2016 году.

Изначально эти обновления были предназначены для того, чтобы позволить разработчикам расширять уведомления с собственным контентом. Однако, по всей видимости, некоторые разработчики перенаправили эти функции для осуществления скрытых действий, в том числе обхода ограничений операционной системы по фоновой активности.

Тип передаваемых данных включает в себя уникальные сигналы устройства, которые могут быть использованы для создания отпечатка пальца и отслеживания действий пользователей в различных приложениях.

Apple всегда придавала большое значение строгому контролю за приложениями, работающими в фоновом режиме, с целью обеспечения конфиденциальности пользователей и оптимальной производительности устройств.

В ближайшем будущем компания также планирует потребовать от разработчиков явного указания целей, для которых необходим доступ к API. Это дополнительный шаг, направленный на устранение возможных уязвимостей в настройках push-уведомлений.

Как избежать отслеживания

  • Откройте приложение "Настройки" и перейдите в раздел "Уведомления"
  • Найдите нужное ПО в списке и нажмите на него
  • Переведите тумблер "Допуск уведомлений" в неактивное положение

 

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