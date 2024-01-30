Приложения для iPhone следят за нами через push-уведомления. Как этого избежать

Что известно про отслеживание действий

Некоторые из известных сервисов, включая TikTok, Twitter и Bing, использовали расширенные функции центра уведомлений, впервые представленные в iOS 10 в 2016 году.

Изначально эти обновления были предназначены для того, чтобы позволить разработчикам расширять уведомления с собственным контентом. Однако, по всей видимости, некоторые разработчики перенаправили эти функции для осуществления скрытых действий, в том числе обхода ограничений операционной системы по фоновой активности.

Тип передаваемых данных включает в себя уникальные сигналы устройства, которые могут быть использованы для создания отпечатка пальца и отслеживания действий пользователей в различных приложениях.

Apple всегда придавала большое значение строгому контролю за приложениями, работающими в фоновом режиме, с целью обеспечения конфиденциальности пользователей и оптимальной производительности устройств.

В ближайшем будущем компания также планирует потребовать от разработчиков явного указания целей, для которых необходим доступ к API. Это дополнительный шаг, направленный на устранение возможных уязвимостей в настройках push-уведомлений.

Как избежать отслеживания