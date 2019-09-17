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Дочка Заворотнюк вперше прокоментувала хворобу матері

STYLERПерсони    17.09.2019 - 16:33
Дочка Заворотнюк вперше прокоментувала хворобу матері
Фото: Анастасія Заворотнюк (facebook.com/AZavorotnyuk)

Анастасія Заворотнюк і її родина поки не давали коментарі пресі

Анастасія Заворотнюк - російська актриса, у якої діагностували останню стадію раку, продовжує перебувати в лікарні, але в дуже важкому стані. Артистку спеціально ввели у штучну кому, у неї виникли серйозні ускладнення на фоні хвороби. Рідні не дають ніяких коментарів пресі, тобто не підтверджують і не спростовують хворобу своєї родички.

Вперше на те, що відбувається відреагувала старша дочка Анастасії - Анна. Вона написала у своїй соцмережі Instagram дуже емоційний коментар, у якому згадала одне з російських видань в негативному світлі.

"Бажаю всім "доброзичливцям" захлинутися своєї ж сумішшю! Особливо Starhit.ru бажаю всім вашим редакторам всього-всього... Будьте щасливі!",— написала вона.

Цікаво, що станом на 16:00 17 вересня всі пости Анни про маму зникли, коментарі теж почистили.

Дочка Заворотнюк вперше прокоментувала хворобу матеріСкріншот поста (instagram.com/anna_zavorotnyuk)

Але люди все одно продовжують писати коментарі про Анастасію, навіть під фотографіями Анни без тексту.

  • Будь ласка, скажіть хто-небудь, що це всього лише дурні чутки і з Анастасією все добре.
  • Люди, припиніть заходити за рамки пристойності. Вже всі межі перешили. Навіть якщо це правда, не сипте сіль на рану.
  • Молимося за твою маму Анюта.....і сподіваємося на краще...тримайся !

Дочка Заворотнюк вперше прокоментувала хворобу матері

Скріншот коментарів (instagram.com/anna_zavorotnyuk)

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