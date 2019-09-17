Дочь Заворотнюк впервые прокомментировала болезнь матери

Фото: Анастасия Заворотнюк (facebook.com/AZavorotnyuk)

Анастасия Заворотнюк и ее семья пока не давали комментарии прессе

Анастасия Заворотнюк - российская актриса, у которой диагностировали последнюю стадию рака, продолжает находиться в больнице, но в очень тяжелом состоянии. Артистку специально ввели в искусственную кому, у нее возникли серьезные осложнения на фоне болезни. Родные не дают никаких комментариев прессе, то есть не подтверждают и не опровергают болезнь своей родственницы.

Впервые на то, что происходит отреагировала старшая дочь Анастасии - Анна. Она написала в своей соцсети Instagram очень эмоциональный комментарий, в котором упомянула одно из российских изданий в негативном свете.

"Желаю всем не "доброжелателям" захлебнуться своей же смесью! Особенно Starhit.ru, желаю всем вашим редакторам всего-всего… Будьте счастливы!",— написала она.

Интересно, что по состоянию на 16:00 17 сентября все посты Анны о маме исчезли, комментарии тоже почистили.

Скриншот поста (instagram.com/anna_zavorotnyuk)

Но люди все равно продолжают писать комментарии об Анастасии, даже под фотографиями Анны без текста.

Пожалуйста, скажите кто-нибудь, что это всего лишь глупые слухи и с Анастасией все хорошо.

Люди, прекратите заходить за рамки приличия. Уже все границы перешили. Даже если это правда, не сыпьте соль на рану.

Молимся за твою маму Анют.....и надеемся на лучшее...держись !

Скриншот комментариев (instagram.com/anna_zavorotnyuk)