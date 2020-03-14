Дочка померлої від коронавіруса пенсіонерки працює в Києві у дитсадку: подробиці

Коронавірус в Україні (колаж РБК-Україна)

Коронавірус в Радомишлі призвів до смерті літньої жінки, яка активно контактувала з людьми перед госпіталізацією

Коронавірус в Радомишлі забрав життя пенсіонерки, і за день до трагедії стало відомо, що жінка відвідувала церкву і ринок, активно контактувала з людьми, в тому числі з приїжджими. Зараз за домівками рідних померлої та поблизу місць лікування слідкують правоохоронці, її сім'я самоізолювалася.

В самому Радомишлі була оголошена надзвичайна ситуація локального характеру, в місті призупинили рух транспорту і роботу ринків, здійснюються заходи з санітарної обробки та дезинфекції.

71-річна пенсіонерка 1 березня повернулася з Польщі через Львів, і симптоми хвороби відчула 3-го.

У жінки десять родичів, і всі вони зараз не покидають свої будинки.

14 березня померлу пенсіонерку поховали в Радомишлі, а церемонія прощання відбулася без родичів - через ізоляцію. Про це передає "Обозреватель".

Одна з двох дочок померлої працює в Києві в дитячому саду завгоспом. Вона контактувала з мамою в період з 8 по 11 березня.

В садку жінка контактувала з нянею і помічницею вихователя - зараз їх вже рекомендували відправити в ізоляцію.

Обидві вони проживають у Святошинському районі столиці, а зареєстровані в Коцюбинському під Києвом.

Зауважимо, що в Києві через карантин з 12 березня було закрито всі навчальні заклади, включаючи і дитячі садки.

Як повідомлялося раніше, жінка, якапомерла в Радомишлі 13 березня, могла заразити щонайменше десятки людей.

Нагадаємо, що 13 березня від коронавіруса загинула 65-річна українка в Італії.