Ще одна українка померла від коронавіруса: нові деталі

Від коронавіруса померла українка в Італії (колаж РБК-Україна)

Від коронавіруса загинули вже двоє громадян України

Коронавірус призвів до загибелі ще однієї українки - трагедія сталася в Італії 13 березня. Жінка була госпіталізована ще 8 березня з підозрою на зараження COVID-19, і тільки вчора діагноз було підтверджено.

Як розповіла активістка Оксана Федків у своєму Facebook, 65-річна громадянка України - Раїса Малишева - працювала в італійському місті Ровато (провінції Брешія).

Жінка 6 днів провела в лікарні у Кьярі після госпіталізації. Зазначається, що вона перебувала в дуже важкому стані й лежала в реанімації. Медики зафіксували у неї проблеми з диханням.

На жаль, врятувати її життя лікарям не вдалося.

В Італії від коронавіруса померла українка Раїса Малишева (Фото з Facebook-сторінки Оксани Федьків)

Раїса Малишева народилася 7 серпня 1954 року. У Ровато в Італії вона працювала на законних підставах і з усіма документами.

Таким чином, через коронавірус загинуло вже два громадянина України - обидві жінки.

Фото: 2.adevarul.ro

Зазначимо, що сьогоді влади Італії заявила про рекордну кількість померлих через коронавірус - були підтверджені 250 нових смертельних випадків. Таким чином, від COVID-19 в цій країні померли вже 1266 осіб.

Раніше повідомлялося, що 13 березня від коронавіруса померла 71-річна жінка з Радомишльського району Житомирської області. Пенсіонерка 1 березня повернулася з Польщі, і тільки 3 березня відчула, що захворіла.

Нагадаємо, за кордоном було зареєстровано 5 випадків зараження COVID-19 в українців. З них 1 в Італії та ще 4 - в Японії.