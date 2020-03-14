Повсюдна паніка: що відбувається у Радомишлі після смерті від коронавіруса

Коронавірус в Україні (фото: facebook.com/mvs.gov.ua)

Коронавірус в Україні став причиною смерті 70-річної пенсіонерки з Радомишля

У Радомишлі, в Житомирській області, 13 березня від коронавіруса померла 70-річна пенсіонерка. Вона була госпіталізована напередодні з двосторонньою пневмонією. При цьому симптоми захворювання у неї з'явилися 3 березня. У зв'язку з виявленням пацієнтки, хворої на коронавірус, в Радомишлі ввели надзвичайний стан. Повідомляється також, що жінка могла заразити щонайменше десятки людей.

У Радомишлі три людини зараз знаходяться в самоізоляції. Всього ж людей, з якими контактувала хвора коронавірусом, щонайменше, кілька десятків тільки у Радомишлі. Відомо, що пенсіонерка ще 1 березня поверталася з Польщі через Львів. Хтось сидів поруч з нею в літаку, хтось в автобусі, а потім - в магазині або на богослужінні.

"Ви всі знаєте, як старі люди йдуть до церкви, йдуть до образу, а потім до нього підходять всі присутні. Це нас хвилює", - каже директор Житомирського обласного лабораторного центру Зіновій Парамонов, передає "ТСН".

Більш того, жінка неодноразово зверталася за цей час до лікарів через високий тиск. Зараз всі 12 медиків, які з нею контактували, поміщені в обсервацію. Їх розмістили у приміщенні денного стаціонару.

Родичі пацієнтки (а їх десять, серед них двоє дітей) перебувають вдома. Їм заборонили виходити. Будинок охороняє поліція. Стурбовані сусіди.

"Контактів у бабусі було багато. Говорили, що ходила і в магазин, і в церкву, по вулиці", - каже житель міста Радомишль Петро Дем'янчук.

Зараз вулиці у Радомишлі спорожніли. Люди ходять в масках, які в основному шиють самі. В аптеках їх немає.

"Всі налякані ситуацією. Закривають базар. Людей менше і менше. Аптеки всі забиті, згрібають все від грипу", - говорить сусід хворої Василь Шарапанюк.

Місцева влада ввела надзвичайний стан у місті. Також було вирішено скасувати маршрутки. Крім шкіл, садочків та розважальних закладів закрилося все, де люди можуть зібратися разом.

"Це соціальні установи. Пересування людей в маршрутках обмежене у зв'язку з тим, що це близький контакт людей. Місто не є зоною карантину, рух не обмежується на в'їзд і виїзд", - розповів голова Радомишльської РДА Віктор Пулковський.

Від коронавіруса в Україні померла пенсіонерка

Але жителям Радомишля радять без потреби нікуди не виїжджати й не виходити в місто. Спілкування теж обмежити до мінімуму - не лише з сусідами, а й з родичами.

Нагадаємо, що раніше в Кабміні роз'яснили порядок закриття кордонів через коронавірус.