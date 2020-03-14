Дочь умершей от коронавируса пенсионерки работает в Киеве в детсаде: подробности

Коронавирус в Украине (коллаж РБК-Украина)

Коронавирус в Радомышле привел к смерти пожилой женщины, которая активно контактировала с людьми перед госпитализацией

Коронавирус в Радомышле забрал жизнь пенсионерки, и за день до трагедии стало известно, что женщина посещала церковь и рынок, активно контактировала с людьми, в том числе и приезжими. Сейчас за жильем родных умершей и вблизи мест лечения следят правоохранители, ее семья самоизолировалась.

В самом Радомышле была объявлена чрезвычайная ситуация локального характера, в городе приостановили движение транспорта и работу рынков, осуществляются мероприятия по санитарной обработке и дезинфекции.

71-летняя пенсионерка 1 марта вернулась из Польши через Львов, и симптомы болезни почувствовала 3-го.

У женщины десять родственников, и все они сейчас не покидают свои дома.

14 марта умершую пенсионерку похоронили в Радомышле, а церемония прощания состоялась без родственников - из-за изоляции. Об этом передает "Обозреватель".

Одна из двух дочерей умершей работает в Киеве в детском саду завхозом. Она контактировала с мамой в период с 8 по 11 марта.

В садике женщина контактировала с няней и помощницей воспитателя - сейчас их уже рекомендовали отправить в изоляцию.

Обе они проживают в Святошинском районе столицы, а зарегистрированы в Коцюбинском под Киевом.

Отметим, что в Киеве из-за карантина с 12 марта были закрыты все учебные заведения, включая и детские садики.

Как сообщалось ранее, умершая в Радомышле 13 марта могла заразить по меньшей мере десятки людей.

Напомним, что 13 марта от коронавируса погибла также 65-летняя украинка в Италии.