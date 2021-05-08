Дочка судді Печерського суду вибачилася за образи українців: відео з виправданнями

Дочка судді Печерського суду Києва вибачилася за своє скандальне відео з грубими висловлюваннями на адресу українців та заявою про Крим, яке викликало в суспільстві різку гнівну реакцію. Студентка юридичного факультету КНУ ім. Тараса Шевченка записала новий ролик з виправданнями.

Дівчина запевнила, що в жодному разі не хотіла образити громадян України й тих, хто захищає територіальну цілісність країни.

Своє минуле відео з "наїздами" на незадоволених приїздом російського репера Басти до Києва для концерту Анастасія назвала "емоційною позицією", оскільки є цінителем його творчості, але "не була обізнана про його політичні погляди".

"Якщо він дійсно підтримував анексію Криму, то я не поділяю цього", - сказала дівчина.

Зазначимо, що такі слова про необізнаність прозвучали наступного дня після резонансу через матірну заяву студентки про те, що Крим нібито вже не український: "він вже не наш. Змиріться з цим, бл**ь! Про**али!"

Тепер же ситуація кардинально змінилася. Анастасія каже, що її висловлювання були неправильними, і викликали "обурення і виправданий гнів". Що в дитинстві вона дуже любила відпочивати в Криму, і їй шкода, що "ця земля зараз тимчасово окупована".

Студентка висловилася про своїх батьків суддів, і заявила про готовність відповісти за сказані слова відповідно до закону.

"Так, я дійсно з сім'ї юристів, які поважають закон і Конституцію України... Я усвідомлюю, що я зганьбила їхні імена. І разом з тим мені 20 років, я є дієздатною людиною, і готова понести відповідальність за сказане", - каже Анастасія.

Студентка 3-го курсу університету Шевченка також розповіла про свій патріотизм.

"Також я хотіла сказати, що є патріотом своєї країни. Я народилася тут і виросла. Я поважаю людей, які захищають мою країну. Я за цілісність України. І я дійсно хочу бачити її єдність і процвітання. Всього доброго", - сказала дівчина.

Відео: дочка судді вибачилася і лайки на адресу українців і слова про Крим

Нагадаємо, що за день до "переосмислення" в мережі з'явилося відео, зняте студенткою, з її висловлюваннями про Басту, Крим і українців. Волонтери закликали керівництво столичного вишу та правоохоронців відреагувати на слова дівчини.

У мережі розповіли про інші "подвиги" дочки судді

Пізніше в інтернеті також розповіли, що дочка судді Печерського суду Христини Константінової та падчерка судді Віктора Кицюка Анастасія торік попадалася п'яною за кермом в центрі Києва.

Як написала журналістка Євгенія Моторевська у своєму Facebook, тоді патрульні склали протокол, справа потрапила до суду, але дівчина на засідання не з'явилася, а просто прислала письмові свідчення і передала довідку, що в ту ніч під дією речовин не була.

"Вказала, що на машині не їхала, а тільки грілася в ній, а перезбуджена була - тому посварилася з хлопцем. Проходити медичне обстеження на вимогу патрульних дівчина відмовилася. Але (о, диво) вже до суду передала довідку, що в ту ніч під дією речовини не була. Судді цих пояснень вистачило, щоб закрити справу", - йдеться в публікації.