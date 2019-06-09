Дочка Шварценеггера вийшла заміж за легендарного актора: з'явилися фото

Кетрін Шварценеггер вийшла заміж за Кріса Пратта – фото з весілля (Колаж РБК-Україна)

Кетрін Шварценеггер стала дружиною зірки "Вартові галактики"

Письменниця Кетрін Шварценеггер, дочка актора Арнольда Шварценеггера, вийшла заміж за актора Кріса Пратта. Новоспечений чоловік Кетрін – зірка популярних американських фільмів "Вартові Галактики" і "Світ юрського періоду". Про заручини пара оголосила в січні 2019 року і тільки 9 червня зіграли романтичне весілля на приватному ранчо в Каліфорнії. Про це повідомляє видання People.

Кетрін Шварценеггер вийшла заміж за Кріса Пратта – фото з весілля (фото: People)

Для Кетрін Шварценеггер - це перше заміжжя. На весіллі були присутні близькі друзі і родичі — включаючи розлучених батьків 29-річної нареченої Арнольда Шварценеггера і Марії Шрайвер, її сестру Христину, братів Патріка і Крістофера. З боку 39-річного нареченого був його шестирічний син Джек від першого шлюбу з актрисою Анною Фаріс ("Моя суперколишня", "Горбата гора", "За бортом"). Ганна і Кріс розлучилися в серпні 2017 року після восьми років шлюбу. З Кетрін Пратт почав зустрічатися влітку 2018-го року.

Місце, де проводилася церемонія одруження, було прикрашено квітами.

"Всі виглядали такими щасливими", — повідомляє джерело.

Кетрін Шварценеггер вийшла заміж за Кріса Пратта – фото з весілля (фото: People)

Фотографам місцевих видань вдалося зняти молодят, незважаючи на величезну кількість охорони і підвищених заходів безпеки. Папараці вдалося зробити ряд знімків з весілля, незважаючи на підвищені заходи безпеки. Охоронці намагалися закрити нареченого, наречену і зоряних гостей від фотографів парасольками.

Нагадаємо, що нещодавно стало відомо про весілля Аліни Гросу. Співачка вперше показала чоловіка.

До цього ми писали, що астрологи назвали найнебезпечніші дати для одруження.

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