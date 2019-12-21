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Дочка Кузьми Скрябіна вийшла заміж: у мережу потрапили фото

STYLERЖиття    21.12.2019 - 10:12
Дочка Кузьми Скрябіна вийшла заміж: у мережу потрапили фото
Дочка Кузьми Марія-Барбара вийшла заміж (фото: facebook.com/barbara.kuzmenko.5)

Єдина дочка загиблого Кузьми Скрябіна вийшла заміж

Дочка Кузьми Скрябіна Марія-Барбара вийшла заміж. 22-річна єдина донька покійного артиста зв'язала себе узами шлюбу з молодим чоловіком на ім'я Віктор. Про цю урочисту подію у житті дівчини повідомив на своїй Instagram-сторінці український співак DZIDZIO. Також виконавець опублікував знімок, на якому він позує разом зі щасливими молодятами.

"Я сьогодні прийшов привітати з Днем весілля двох прекрасних молодих людей: Барбару і Віктора! Бася — єдина дочка Кузьми, а він сьогодні разом з нами святкує і радіє за свою дитину, за таку гарну нову сім'ю, за всі ті роки, які вони проживуть в любові, щасті й багатстві. Многая літа молодій парі!!!" — написав DZIDZIO.

Нагадаємо, що саме так ласкаво - Бася, називав Кузьма свою улюблену дочку. Коли він загинув їй було всього 17 років.

На знімку Марія-Барбара тримає в руках величезний букет білих троянд і щасливо посміхається. Компанію на фото їй склали її чоловік Віктор і DZIDZIO.

Дочка Кузьми Скрябіна вийшла заміж: у мережу потрапили фотоДочка Кузьми вийшла заміж (фото: instagram.com/dzidzio)

Марія-Барбара в даний момент живе в Києві і навчається в Національному медичному університеті імені А. А. Богомольця, її мрія стати дерматологом.

Ще один знімок з весілля DZIDZIO показав в Instagram-stories.

"Вітаємо молодих", - підписав кадр співак.

Дочка Кузьми Скрябіна вийшла заміж: у мережу потрапили фото

Дочка Кузьми вийшла заміж (фото: instagram.com/dzidzio)

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