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Дочка Кобі Брайанта загинула: їй було 13 років

STYLERЖиття    26.01.2020 - 23:52
Дочка Кобі Брайанта загинула: їй було 13 років
Кобі Брайант (фото: instagram.com/kobebryant)

Кобі Брайант і його дочка Джанна Марія загинули у страшній авіакатастрофі

Кобі Брайант загинув в результаті аварії вертольота. Виявилося, що разом з ним загинула його 13-річна донька Джанна Марія. Окрім знаменитого баскетболіста Лос-Анджелес Лейкерс і його доньки на борту вертольота було 3 людини.

Катастрофа вертольота сталася сьогодні, 26 січня, вранці в Калабасасі - місті, розташованому в окрузі Лос-Анджелеса. Загибель 41-річного Кобі Брайанта офіційно підтвердила влада.

Дочка Кобі Брайанта загинула: їй було 13 роківДочка Кобі Брайанта загинула: їй було 13 років

США загинув Кобі Брайант разом з донькою (фото: twitter.com/LHSLASD)

Інцидент стався близько 10:00. Вертоліт Sikorsky S-76, в якому знаходився зірка НБА разом з дочкою, впав на пагорби. В цій катастрофі ніхто не вижив. У Брайанта залишилися дружина Ванесса Лейн і дочки Бьянка Белла, Наталія Даймэнт і однорічна Капрі.

Новину про смерть легенди баскетболу повідомили всі світові ЗМІ. При цьому близькі і рідні баскетболіста поки ніяк не прокоментували трагедію.

Світові зірки спорту не вірять, що Брайанта більше немає. Трагічну новину також прокоментував співак Джастін Бібер, якому лікарі поставили страшний діагноз - хвороба Лайма, президент США Дональд Трамп та інші.

Кобі Брайант вважається одним з найвеличніших гравців НБА. За свою 20-річну кар'єру він грав за команду Лос-Анджелес Лейкерс на позиції атакуючого захисника. У 2015 році він завершив свою спортивну кар'єру.

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