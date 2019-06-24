Доброту ніхто не відміняв: водій здивував киян вчинком (фото)

У мережі обговорюють найбільш ввічливого водія в Києві
Водій 228 маршрутки здивував киян своєю ввічливістю і доброзичливістю. Деякі стали ставити його в приклад іншим водіям, а також назвали найкращим у Києві. Про це вони написали під публікацією жительки Виноградаря Ірини Сліпенко в Facebook.
Як повідомляється, герой київського громадського транспорту працює на 228-му маршруті. 24 червня він відзначився тим, що побажав всім доброго ранку.
"Прямо зараз водій 228 автобуса всім бажає доброго ранку при вході. Людей 20 вже пройшло і всім: "Добрий ранок ") як же приємно!!" – написала киянка.
Водій 228 маршрутки здивував киян – всі подробиці (скріншот: facebook.com/Виноградарь)
Водій 228 маршрутки здивував киян – всі подробиці (фото: facebook.com/Виноградарь)
Багато в мережі відразу впізнали водія. Як повідомляється, раніше він працював на 23-му маршруті.
Водій 228 маршрутки здивував киян – всі подробиці (скріншот: facebook.com/Виноградарь)
Нагадаємо, що раніше мережу захопив героїчний вчинок киянина. Чоловік відкачав 7-річну дівчинку на озері Тельбін.
Раніше повідомлялося, що в Дніпрі пасажир кинувся на кондуктора з каменем.
До цього ми писали, що 15-річний школяр-герой витягнув двох дітей з річки.