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В Доброполье жители продолжают получать помощь от Фонда Ахметова

Вторник 06 февраля 2024 18:52
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В Доброполье жители продолжают получать помощь от Фонда Ахметова В Доброполье жители продолжают получать помощь от Фонда Ахметова (фото: пресс-служба фонда)
Автор: Илона Свиридова

Фонд Рината Ахметова отправил 2 тысячи продовольственной помощи в Доброполье Донецкой области. Обратиться за помощью могут многодетные семьи, а также семьи, где есть дети с инвалидностью.

Об этом сообщает пресс-служба фонда.

В каждом продуктовом наборе сахар, соль, мука, крупа, макаронные изделия, печенье, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и подсолнечное масло.

С начала полномасштабной войны фонд передал более 328 тысяч наборов для жителей Донецкой области и временно эвакуированных из региона.

С 2014 года фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

По вопросам получения продовольственной помощи территориальным общинам обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер фонда http://m.me/AkhmetovFDU

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