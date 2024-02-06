В Доброполье жители продолжают получать помощь от Фонда Ахметова

Фонд Рината Ахметова отправил 2 тысячи продовольственной помощи в Доброполье Донецкой области. Обратиться за помощью могут многодетные семьи, а также семьи, где есть дети с инвалидностью.

В каждом продуктовом наборе сахар, соль, мука, крупа, макаронные изделия, печенье, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и подсолнечное масло.

С начала полномасштабной войны фонд передал более 328 тысяч наборов для жителей Донецкой области и временно эвакуированных из региона.

С 2014 года фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

По вопросам получения продовольственной помощи территориальным общинам обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер фонда http://m.me/AkhmetovFDU