У Добропіллі мешканці продовжують отримувати допомогу від Фонду Ахметова

Фонд Ріната Ахметова відправив 2 тисячі продовольчої допомоги у Добропілля Донецької області. Звернутися за допомогою можуть багатодітні родини, а також сім'ї, в яких є діти з інвалідністю.

У кожному продуктовому наборі цукор, сіль, борошно, крупа, макаронні вироби, печиво, консервована квасоля, тушковане м‘ясо, паштет і соняшникова олія.

З початку повномасштабної війни фонд передав понад 328 тисяч наборів для мешканців Донецької області та тих, хто тимчасово евакуювався з регіону.

З 2014 року фонд передав для мешканців України 13 млн продуктових наборів. За цей час допомога від Фонду Ріната Ахметова, бізнесів SCM та футбольного клубу "Шахтар" охопила понад 18 млн людей.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".

З питань отримання продовольчої допомоги територіальним громадам звертайтеся на безкоштовну гарячу лінію Фонду 0 (800) 509 001, або пишіть в месенджер фонду http://m.me/AkhmetovFDU