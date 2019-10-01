Добре серце: Меган Маркл захопила зворушливими знімками з дітьми

Меган Маркл і принц Гаррі перебувають у десятиденному турне, яке вже наближається до завершення. Під час своєї поїздки герцоги Сассекські займаються просвітницькою роботою, піднімають питання охорони здоров'я та освіти в Південній Африці.

Варто відзначити, що під кінець африканського турне герцоги розділилися, щоб відвідати якомога більше місць. Принц Гаррі подався в інші африканські держави - Ботсвану, Анголу і Малаві.

А Меган Маркл 30 вересня відвідала Йоганнесбург - найбільше за чисельністю населення місто в ПАР. Герцогиня побувала в міському комплексі, який об'єднує майстерні дизайнерів, ремісників, ресторани, галереї та інші частини важливого для розвитку південноафриканського міста района.

Крім того Меган поспілкувалася і пообіймалася з дітьми, а також познайомилася з авторами освітнього проекту для дітей.

Меган Маркл в Йоганнесбурзі з дітьми (фото: instagram.com/sussexroyal)

У мережі захопилися знімками з обіймашками, які Меган опублікувала на спільній з чоловіком сторінці в Instagram.