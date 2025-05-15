Стоит ли отпускать пойманную рыбу? Правда, которую не рассказывают рыбакам

Споры вокруг рыбалки по принципу "поймал - отпустил" не утихают десятилетиями. Одни считают ее единственным гуманным способом рыболовства, другие - опасным и мучительным для рыб.
РБК-Украина (проект Styler) объясняет, выживает ли рыба после возвращения в воду, как это влияет на ее состояние и действительно ли она не чувствует боли?
Выживаемость рыб после отпускания зависит от многих факторов, в частности - продолжительности пребывания вне воды и вида рыбы. Научные исследования показывают, что в целом около 83-97% отпущенных рыб остаются живыми. Устойчивость к стрессу и физиологическая выносливость играют здесь ключевую роль.
Например, морская форель показала один из самых высоких показателей выживаемости. Но не все рыбы одинаково хорошо переносят контакт с человеком - более слабые особи могут погибнуть даже без серьезных травм. Чтобы улучшить шансы на выживание, важно соблюдать определенные правила обращения с рыбой.
Время, проведенное рыбой без воды, имеет решающее значение для ее дальнейшей судьбы. Если рыбу держать на воздухе не более 30 секунд, ее шансы выжить достигают 60%. Но стоит задержаться больше чем на минуту - и этот шанс падает до 18%.
Это объясняется тем, что в таких условиях рыба переживает кислородное голодание и сильный стресс. К тому же, каждая лишняя секунда на воздухе углубляет повреждение слизистой оболочки. Именно поэтому стоит подготовиться к снятию с крючка заранее, чтобы уменьшить время манипуляций.
Существует распространенный миф, что рыбы не имеют чувства боли, но наука давно опровергла это мнение. У них обнаружены ноцицепторы - рецепторы, реагирующие на вредные раздражители, аналогичные человеческим. Хотя их реакция может отличаться от человеческой, боль они чувствуют по-своему.
Рыба, которая резко дергается на крючке, реагирует именно на болевые импульсы. После пережитой боли рыбы могут менять свое поведение - становиться менее активными, избегать скоплений или даже отказываться от пищи. Таким образом, каждое неосторожное действие рыбака оставляет свой след в ее жизни.
Главное правило - действовать быстро, осторожно и с уважением к живому существу. Перед тем как снять рыбу с крючка, следует намочить руки, чтобы не повредить ее слизистую защиту.
Если крючок глубоко застрял - лучше оставить его, чем пытаться вырвать, травмируя внутренние органы. Держать рыбу нужно горизонтально, частично в воде, чтобы она могла дышать.
Плавные и спокойные движения уменьшают риск стресса и повышают шансы на выздоровление. Такая ответственность - залог гуманного отношения к рыболовству как к увлечению.
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При написании материала использовались следующие источники: сайты Rybolov.org.ua и Fishingukr.com.