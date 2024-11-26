Хорошо подумайте, заводить ли вам чихуахуа: вот, о каких проблемах у этой породы предупреждают ветеринары

Чихуахуа - это миниатюрная порода собак с большим сердцем, которые очень активны, верны своим владельцам и очень храбры. Но их небольшой размер и генетическая наследственность создают их склонными к определенным проблемам со здоровьем.

Какие проблемы со здоровьем наиболее часто встречаются у собак породы чихуахуа, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на I heart dog.

1. Вывих надколенника

Эта проблема возникает, когда коленная чашечка выходит из нормального положения. Симптомы включают хромоту и пропуск шагов. Чтобы предотвратить вывих, стоит:

поддерживать вес собаки в норме

добавлять в рацион добавки для здоровья больных (глюкозамин, хондроитин)

избегать тяжелых нагрузок, например, прыжков с высоты

Лечение варьируется от физиотерапии до хирургического вмешательства в сложных случаях.

2. Заболевание зубов

Из-за маленького размера рта чихуахуа подвержены образованию зубного камня, гингивита и кариеса. Профилактические мероприятия:

ежедневная очистка зубов специальной пастой для собак

регулярная профессиональная чистка у ветеринара

использование игрушек или лакомства для профилактики зубного камня

Проблема игнорирования может привести к потере зубов или инфекции.

3. Гипогликемия

Низкий уровень сахара в крови часто встречается у чихуахуа, особенно у щенков. Симптомы: слабость, дрожь, апатия, а в тяжелых случаях - судороги. Чтобы избежать гипогликемии:

кормите собаку часто небольшими порциями

всегда имейте под рукой мед или сироп на случай резкого падения уровня сахара

Если у собаки возникла гипогликемия, немедленно обратитесь к ветеринару.

4. Болезни сердца

Чихуахуа подвержены заболеваниям сердца, таким как болезнь митрального клапана. Симптомы включают кашель, одышку, слабость. Для профилактики:

обеспечите диету с низким содержанием соли

проводите регулярные осмотры у ветеринара

избегайте перенапряжения

Лечение может включать лекарство, специальную диету или даже хирургическое вмешательство при серьезных заболеваниях.

5. Ожирение

Лишний вес - риск многих других заболеваний, таких как проблемы с суставами и болезни сердца.

Профилактика:

соблюдайте сбалансированный рацион и контролируемые порции

обеспечивайте регулярные физические упражнения

ограничивайте лакомство

6. Разрушенная трахея

Эта проблема связана со слабостью трахеи, что может привести к кашлю или затруднению дыхания.

используйте шлейку вместо ошейника

избегайте дыма и других раздражителей

поддерживайте оптимальный вес собаки

Легкие случаи лечатся медикаментами, но тяжелые могут нуждаться в операции.

7. Гидроцефалия

Это генетическое заболевание, проявляющееся накоплением жидкости в мозге. Признаки: увеличение головы, судороги, изменения в поведении. Чтобы потерять риск:

выбирайте щенков у соответствующих заводчиков

обратитесь к ветеринару при первых подозрительных симптомах

Лечение может включать медикаменты или установку шунта в тяжелых случаях.

Правильный уход и забота помогут вам сохранить собаку здоровой (фото: freepik.com)

Часто задаваемые вопросы о здоровье чихуахуа

Какая диета для этих собак самая лучшая

Чихуахуа нуждаются в качественном сбалансированном питании, разработанном специально для собак мелких пород. Выбирайте пищу, содержащую полезное мясо, цельнозерновые продукты и жирные кислоты. Избегайте корма с наполнителями, такими как кукуруза или соя.

Сколько физической активности требуется чихуахуа?

Ежедневные прогулки и активные игры продолжительностью 30-60 минут - этого достаточно для здоровья.

Какие прививки нужны для чихуахуа

Основными являются вакцины против бешенства, чумы и парвовируса. Для составления индивидуального графика вакцинации обратитесь к ветеринару.

Склонны ли чихуахуа к аллергии?

Да, у этой породы часто встречаются пищевые или экологические аллергии. Их признаками могут быть зуд, покраснение системы кожи или нарушение пищеварения.

Как часто следует посещать ветеринара из чихуахуа?

Рекомендуется проходить профилактический осмотр не менее одного раза в год. Для пожилых или больных собак визиты должны быть чаще.

Почему моя чихуахуа часто дрожит?

Дрожь может быть вызвана холодом, стрессом или возбуждением. Убедитесь, что ваш любимец в тепле и спокойном, и исключите возможности стрессовых факторов.

Имеет ли чихуахуа особые потребности в уходе?

Короткошерстные чихуахуа нуждаются в минимальном уходе, тогда как длинношерстных необходимо расчесывать, чтобы предотвратить образование колтунов.

Какие признаки старения у чихуахуа?

К ним относятся снижение активности, появление проблем с зубами и сединой в шерсти. С возрастом собакам можно понадобиться адаптированный рацион и дополнительный уход.

Как защитить щенка чихуахуа от гипогликемии?

Кормите его небольшими порциями несколько раз в день, избегайте длительных перерывов между едой. Обеспечьте комфортный температурный режим и избегайте стрессов.