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Додайте у воду для миття підлоги цей продукт: буде бездоганно пахнути

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П'ятниця 02 вересня 2022 11:52
Додайте у воду для миття підлоги цей продукт: буде бездоганно пахнути Фото: названий інгредієнт для миття підлоги, який зробить її пахучою (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Щоб зробити ваш будинок чистим і запашним, потрібно додати у воду для миття підлоги всього один інгредієнт.

Який саме, розповіли у виданні Sante.

Йдеться про марсельське мило, яке дуже часто можна зустріти в магазинах.

Як використовувати цей інгредієнт для миття підлоги

Все, що вам потрібно зробити, це розбавити еквівалент однієї або двох столових ложок мила кількома літрами дуже гарячої води.

Якщо ви купуєте мило у твердому кубику, а не в рідкому вигляді, натріть його на тертці, щоб отримати стружку і пластівці, які легше розчиняються у воді.

Ось і все, ваша суміш готова до використання і підходить для плитки, мармурових підлог, паркету і лінолеуму, за умови, що після прибирання ви пройдетеся по поверхнях сухою шваброю.

Ви можете посилити миючу дію цього засобу, додавши кілька грамів харчової соди або столову ложку оцту.

Тоді, в залежності від ваших уподобань, кілька крапель лимонного соку або ефірних масел, наприклад, лаванди або герані, змусять пахнути ваш інтер'єр.

Зверніть увагу, що цей спосіб ефективний не тільки для миття підлог, але і для стель, меблів, раковин і навіть унітазу.

Для довідки

Марсельське мило - традиційне французьке мило ручного виробництва з Марселя, яке виготовляється за допомогою омилення суміші рослинних олій в основному за допомогою соди. Таке мило має гарну очищає здатністю, може використовуватися для особистої гігієни.

Як ми раніше писали, додайте пральний порошок до пилососа і ви здивуєтеся ефекту.

Також ми повідомляли, як ні в якому разі не можна чистити ванну.

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