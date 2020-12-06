Додайте цю спецію собі до кави: допоможе схуднути і полегшити болі

Кава з корицею — один з найпопулярніших напоїв з прянощами, вирізняє який ніжний і вишуканий смак, сплутати котрий ні з чим неможливо. Такий напій має чимало корисних властивостей, зокрема, прискорює спалювання жирових клітин, знижує відчуття голоду, нормалізує травлення, знижує рівень цукру в крові. Але, якщо одній категорії людей кава з корицею принесе користь, то для організму інших може мати негативні наслідки.

Як пише Ukr.Media, вживати корицю категорично заборонено вагітним жінкам та людям, які мають хронічну гіпертонію. Не можна додавати спецію до напою і тим, у кого високий показник кислотності шлунку, гастрит і виразкові хвороби.

Крім того, фахівці кажуть, що надмірне вживання кави з корицею може викликати алергію.

Втім, якщо вживати щодня помірну кількість спеції, одне горнятко кави з корицею, організм отримає заряд корисних мікро і макроелементів. Зокрема, мелена пряність є природним антиоксидантом, стимулює процесу виведення токсинів з організму та уповільнює процес старіння клітин організму.

Також кориця корисна для профілактики шлунково-кишкових захворювань і пом'якшення симптомів при розладі шлунково-кишкового тракту. Її застосовують для лікування і профілактики ГРЗ; при болях в суглобах. Спеція допомагає усунути неприємний запах з ротової порожнини та знімає головний біль.

Нагадаємо, раніше вчені виявили більш ефективний спосіб, який допоможе швидко прокинутися і наповнити тіло енергією, аніж кава.

Також ми писали про те, що вчені виявили ще одну приховану користь кави.