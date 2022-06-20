Цей продукт допоможе збільшити урожай моркви: його додають у воду під час поливу

Досвідчені городники при поливі моркви не обмежуються використанням однієї води. За весь період вегетації вони двічі поливають моркву водою з додаванням кухонної солі.

Зокрема, завдяки хлориду натрію прискорюється засвоювання поживних речовин морквою із ґрунту. Також така вода відлякує шкідників, які завдають шкоди майбутньому врожаю. А самі плоди при цьому стають солодшими.

Також такий засіб допоможе виключити загнивання моркви, із чим стикаються багато дачників під час збирання врожаю.

Розчин для поливу робиться так: в 10 л води розмішують 1 ст. л. солі. Ретельно перемішують засіб у воді до повного розчинення.

Перед використанням підсоленої води слід переконатися, що ґрунт зволожений.

Як поливати моркву, щоб отримати великий врожай (freepik)

Зазначимо, що якщо надати овочу недостатній полив води або занадто рясний, то морква може вийти дубова. Такий овоч не підходить для харчування людини, тому його застосовують на корм худобі.

Часто трапляється, що овоч деформується, що виникає в результаті неправильного поливу і добрива культури. Овоч невибагливий, але будь-яка помилка може призвести до псування всього врожаю.

В поливі використовують переважно лійку, але якщо у вас великі посадки, можна використовувати і інші способи поливу. Якщо на вулиці стоїть спекотна погода, поливу раз на тиждень недостатньо. Потрібно обробляти ділянку кожні три або чотири дні, щоб земля не встигла висихати.