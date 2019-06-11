Додали дублера: у кортежі Зеленського з'явився ще один автомобіль

У кортежі президента України Володимира Зеленського з'явився ще один, шостий автомобіль. Він був помічений у вівторок, 11 червня, коли президент покинув будівлю Конституційного суду, в якому розглядали питання про дострокові парламентські вибори в Україні. Про це повідомляє видання Strana.ua.

Володимир Зеленський, незважаючи на те, що пообіцяв скоротити кількість автомобілів свого кортежу, додав до п'яти машин ще одну. Вона була помічена в кортежі президента в той момент, коли він залишав будівлю Конституційного суду, де сьогодні розглядали подання народних депутатів про визнання указу президента України про розпуск Верховної Ради неконстуционним.

У кортежі Зеленського з'явився ще один автомобіль (strana.ua)

Як повідомляє видання Strana.ua, за кілька хвилин до того, як Зеленський залишив будівлю суду, виїхав легковий автомобіль Volkswagen Passat, який розчищає дорогу кортежу, потім мікроавтобус Volkswagen Transporter з охороною.

Після нього – два однакових автомобіля Mercedes-Benz S-Class з однаковими державними номерами. В одному з них переміщується Володимир Зеленський, а другий служить дублером. Замикають кортеж невеликий мікроавтобус і автомобіль Volkswagen.

Для проїзду Володимира Зеленського регулювальники не перекривали дороги і весь кортеж попрямував у бік Адміністрації президента.

До речі, подібним прийомом з автомобілем-дублером користувався і попередній президент України Петро Порошенко. Проте в його кортежі було дев'ять машин і реанімобіль.

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