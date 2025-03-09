Ко дню рождения Шевченко: какие украинские слова придумал поэт и их значение

9 марта - день рождения Тараса Григорьевича Шевченко В этот день стоит вспомнить его уникальный вклад в развитие украинского языка. Сам Шевченко не только оставил поэтическое наследие, но и создал ряд авторских неологизмов, которые до сих пор звучат в каждом уголке нашей литературной традиции.

Основные изобретения Шевченко:

"Високочолий"

Это слово впервые появилось в поэме "Катерина" Оно символизирует благородство, гордость и величие, отражающее внутреннюю красоту человека. В прямом значении - человек, который имеет высокий лоб.

Попід горою, яром, долом,

Мов ті діди високочолі,

Дуби з гетьманщини стоять

"Вогняний"

Слово передает горящую энергию, страстность и дух неугомонности. Оно стало символом силы и пыла, характеризующих не только поэта, но и украинский народ. В прямом значении - тот, что зажигает или то, что зажигает, горячий, жгучий.

"Мордуватися"

Этот яркий неологизм добавляет речи живости, отражая легкость восприятия жизненных трудностей и способность посмеяться даже в самых сложных обстоятельствах. В прямом значении - испытывать трудности, физические или моральные страдания.

"Почимчикувати"

Синоним к слову "уйти"

"Почимчикуємо спочивати", "Набралася молодиця глечиків чимало, та з хутора й почимчикувала".

"Фортеця"

Используя это слово, Шевченко подчеркивал непоколебимость и стойкость украинского народа в борьбе за свободу и независимость. В прямом значении - укрепленный пункт с крепкими капитальными сооружениями, гарнизоном, вооружением и запасами или надежная защита, опора, твердыня.

Также авторству Шевченко принадлежат такие слова как "передмова" и "післямова", "крутоберегий", "ясноокий", "хитрошитий".

Однако есть слова Тараса Григорьевича, которые в массы не пошли:

Недвига - инертный человек

Одина - одиночество

Зрище - публичное обозрение, стыд

Кроме собственно Шевченко, стоит отметить, что украинские писатели и другие классики, такие как Михаил Старицкий, Иван Франко, Леся Украинка и др. также внесли весомый вклад в обогащение нашего языка.

Например, Михаил Старицкий подарил современное значение слову "мрія", которое стало символом неисчерпаемого стремления к лучшему будущему. Елена Пчилка ввела в обращение слово "мистецтво", превратив его в важный культурный символ.

Таким образом, творчество Тараса Шевченко и его современников не только украсило украинскую литературу, но и сформировало языковую идентичность, которая является фундаментом для национального сознания.

Их языковые изобретения вдохновляют нас к самовыражению, к стремлению к красоте и свободе, напоминая, что язык - это не просто средство общения, а настоящее оружие, способное изменить мир.

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