ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Україну суне нова хвиля похолодання: синоптики назвали дату

Новость на русском → Четвер 25 лютого 2021 13:51
В Україну суне нова хвиля похолодання: синоптики назвали дату Погода в Україні принесе нове похолодання (фото: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні в останні дні лютого принесе нову хвилю похолодання й опади у вигляді дощів з мокрим снігом. Зіпсується синоптична ситуація вже 27-28 лютого, а ось п'ятниця, 26-го порадує рекордним теплом. Завтра Україна стане однією з найбільш теплих країн в Європі.

Прогнозом на найближчі дні поділилися синоптики Українського гідрометцентру і Наталка Діденко.

"Температура повітря 26-го лютого протягом дня у західній її частині сягатиме +10+16 градусів! На решті території також горобцям можна весело цвірінькати, очікується +7+12 градусів", - пише Діденко.

А от на Сході і північному сході України вдень буде +5... +9 градусів.

Вночі по всій країні все ще очікується невеликий мороз, опади у п'ятницю малоймовірні, прогнозує Діденко.

Трохи зіпсує "весняну картинку" поривчастий некомфортний вітер.

У Києві завтра опади малоймовірні, часом буде сонячно. Проте західний вітер буде задувати за комір. Вдень у столиці передбачається близько +10 градусів.

"Обов'язково використовуйте завтрашню п'ятницю для прогулянки - тому що вже в суботу-неділю прийдуть опади і похолодає", - резюмувала Діденко.

Синоптики Українського гідрометцентру також прогнозують, що похолодання з опадами прийде в країну вже 27-28 лютого. А п'ятниця, 26 числа буде рекордно теплою і сонячною.

В Україну суне нова хвиля похолодання: синоптики назвали датуВ Україну суне нова хвиля похолодання: синоптики назвали датуВ Україну суне нова хвиля похолодання: синоптики назвали дату

Погода в Україні прогноз на 26-28 лютого (скрін: meteo.gov.ua)

До речі, нещодавно метеоролог Вазіра Мартазінова розповіла, що буде з кліматом в Україні в найближчі п'ять років.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Стиль життя Погода
Скандали тижня
Скандали тижня
Голос країни: інтриги шоу
Голос країни: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Українцям дозволили перевозити дітей в авто на передньому сидінні за певної умови
Українцям дозволили перевозити дітей в авто на передньому сидінні за певної умови