"ДНР" оскандалилася з відомим нацистом "Безсмертному полку"

"Безсмертний полк" пройшов на території "ДНР" зі скандалом. 9 травня в одній колоні з ветеранами козаки йшли з прапорами відомого колаборанта Петра Краснова, який воював на боці нацистської Німеччини. Про це розповів журналіст Денис Казанський у своєму відеоблозі.

При цьому Казанський підкреслив, що Росія часто звинувачує українців не в тих героїв, хоча самі за собою нічого не помічають.

"Ми тут бачимо класичний приклад подвійних стандартів, бачимо, як росіяни та їхні союзники з "Л/ДНР" займаються тим же самим, що вони критикують українців, за що вони ненавидять українців. Вони постійно розповідають, що в Україні відбувається реабілітація фашистських колабораціоністів", - сказав журналіст.

"Безсмертний полк" в "ДНР" потрапив у скандал через нациста (відео: YouTube/Denis Kazanskyi)

Варто зазначити, що Петро Краснов був розстріляний в 1947 році за боротьбу проти Радянського Союзу.

Користувачі мережі також прокоментували це.

Покидьки є скрізь, в Україні ми боремося з покидьками, а в Росії покидьки борються з народом!

Вата цікавиться історією однобоко, якщо взагалі цікавиться;

Ватці все одно з ким крокувати і з ким брататися! Вони тупі і лукаві. Спокійно можуть виступати проти "фашизму" з справжніми нащадками фашистів!

Якщо постійно красти, переписувати і перекручувати історію, то такий результат неминучий;

Сумно це все виглядає;

Так русня розбирається тільки в тому, що їй вигідно. У 90-х чеченці були терористами, в 2008 грузини були агресорами, в 2014 українці стали фашистами. І всі хочуть на них напасти, а вони всі такі білі пухнасті;

Але фактом залишається те, що більше українців загинули, за час другої світової війни, від російських "визволителів", ніж від німецької окупації!

Нагадаємо, що активісти "Безсмертного полку" у футболках "ДНР" напали на українців Лісабоні.

Раніше повідомлялося про те, що у Харкові учасники акції "Безсмертний полк" назвали Україну придуманої країною.