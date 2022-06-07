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Хотів влаштуватися до ЗСУ. Під Житомиром затримано екс-бойовика "ДНР" (фото)

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Житомир, Вівторок 07 червня 2022 12:53
Хотів влаштуватися до ЗСУ. Під Житомиром затримано екс-бойовика "ДНР" (фото) Фото: в Житомирській області СБУ затримала колишнього "ДНРівця" (t.me/SBUkr)
Автор: Наталія Гурковська

В Житомирській області СБУ затримала колишнього "ДНРівця", який намагався влаштуватися на службу в ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

Хотів влаштуватися до ЗСУ. Під Житомиром затримано екс-бойовика &quot;ДНР&quot; (фото)Хотів влаштуватися до ЗСУ. Під Житомиром затримано екс-бойовика &quot;ДНР&quot; (фото)

"Уродженець Донеччини у 2019 році прийняв присягу на вірність т.зв. "ДНР" та упродовж року проходив військову службу у складі одного з НЗФ цієї терористичної організації", - йдеться в повідомленні.

Як додають в СБУ, потім чоловік транзитом через РФ в’їхав на підконтрольну українській владі територію. І наприкінці 2021 року добровільно звернувся до місцевого військкомату, щоб потрапити до ЗСУ.

"Перед тим він мав навчатися в одному підрозділів десантно-штурмових військ поблизу Житомира. Втім завдяки роботі СБУ на випередження його вдалося викрити та не допустити проникнення до лав ЗСУ", - додають в прес-службі.

Наразі зловмисник затриманий. Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу.

Як повідомлялося, прикордонника на Рівненщині підозрюють у державній зраді. Його завербував офіцер запасу ЗС Росії для того, щоб той "зливав" інформацію про високопоставлених офіцерів Нацгвардії. Їх збиралися вбити.

Також на кордоні із Білоруссю українські прикордонники затримали російського військового. При собі він мав паспорт громадянина України.

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