В Марганце увидели редкого зверя, который занесен в Красную книгу

В окрестностях Марганца, что в Днепропетровской области, жители заметили необычную лису с песчано-рыжей шерстью. Оказалось, что это корсак - редкий вид, который обычно встречается в степных районах Казахстана, Монголии и Китая. Его появление в Украине - большая редкость, ведь популяция здесь значительно сократилась.

Кто такая лиса-корсак?

Корсак (Vulpes corsac) или степная лисица - это вид лисиц, который приспособлен к жизни в засушливых степях и полупустынях. В отличие от обычной лисы, он меньше по размерам, имеет длинные лапы и короткую шерсть, которая помогает ему выдерживать жару.

Размеры: длина тела - до 60 см, вес - 2-3 кг.

Питание: охотится на грызунов, птиц, насекомых. Может голодать до 2 недель. Потребность в воде незначительна.

Особенности: хорошо лазает по скалам, но не роет собственные норы - использует жилища других животных (сурков, барсуков, других лисиц), имеет светлую песчано-охристую окраску меха.

Корсаки социальные животные и несмотря на свой небольшой размер, они могут быть такими же быстрыми, как и волки, но быстрее устают. А еще корсаки умеют издавать разнообразные звуки - обычно высокого диапазона, но при обороне его значительно снижают.

Зимой корсаки часто эмигрируют от своих убежищ, поскольку пищи становится очень мало. Иногда лисы могут забежать в населенные пункты в поисках питания.

К людям корсаки не очень боязливы и часто подпускают их к себе. Если чувствуют опасность - быстро прячутся, а если негде спрятаться - притворяются мертвыми.

Еще эти лисицы моногамны - пара сохраняется на всю жизнь, но если одна из лисиц погибает, то другая находит нового партнера. За самку могут продолжаться серьезные бои. Брачный период в январе-феврале, а через 52 дня (в марте-апреле) появляются лисята (от 2 до 6). В Марганецком районе увидели редкую лису-корсака (фото: facebook.com TypicalMarganets)

Почему корсак в Красной книге Украины?

Корсаки являются редкими представителями дикой природы в нашей местности и они жили на территории Украины еще в XIX веке, однако из-за охоты и изменения климата их численность резко сократилась. Основные причины исчезновения:

Охота и браконьерство - мех корсака ценился в прошлом

Уничтожение природной среды - распашка степей, развитие городов

Военные действия

Суровые зимы - без пищи корсаки могут не выжить, поскольку не накапливают жир

Популяция значительно сокращается именно после тяжелых долгих зим - порой в 10 раз, а порой и в 100 раз.

С начала войны точные данные о количестве этих лисиц неизвестны. По последней переписи - существовала популяция корсаков в Луганской области и насчитывала около 20 особей.

В 2009 году этот вид лисиц был занесен в Красную книгу Украины, что указывает на необходимость охраны и сохранения этого редкого вида.

Стоит также добавить, что в Украине этот вид встречается только в двух областях - в Луганской и Днепропетровской. Но в окрестностях Марганца корсаков уже давно не видели.

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