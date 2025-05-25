Дни большого счастья и тотальных неудач: астролог составила подробный гороскоп на новую неделю

26 мая - Луна в Близнецах

"Неблагоприятный период для новых дел и важных решений, стоматологических и хирургических вмешательств, посещения парикмахерской. Стрессовый день, накопленной энергии Луны недостаточно, а негатив увеличивается, чтобы быть сожженным в момент Новолуния", - предупредила эксперт.

"Избегайте алкоголя и сексуальных контактов. Оставьте фальшивые связи, избавляйтесь от надоедливых людей. Завершайте текущие дела, подводите итоги, возвращайте долги, подготовьте необходимые отчеты. Полезно соблюдать пост, провести очищение организма, уделить время водным процедурам", - добавила она.

26 мая Луна будет совершать ингрессию в знак Близнецов, поэтому с 16:54 до 20:22 по киевскому времени ночное светило будет без курса. Такое положение приравнивается к действию ретроградного Меркурия.

Считается, что когда Луна находится в состоянии "без курса", обычный ход дел нарушается, делается ошибочный выбор, действия не приносят желаемого результата, человека охватывают растерянность, невнимательность и напрасные иллюзии.

Поэтому в это время не стоит:

начинайте что-то значимое, менять, решать

покупать что-то ценное

обращаться за помощью: могут отказать, пообещать, но не дать или дать не то, что нужно

доверять идеям и предложениям, которые появились в это время, они окажутся бесперспективными, потребуют больше усилий, чем принесут результатов.

Сбалансируйте энергию Луны белым цветом, серебром, потреблением молочных продуктов.

27 мая - Новолуние

"Нельзя оформлять брак, делать ценные приобретения, пластические и косметологические вмешательства. Избегайте сексуальных развлечений. 27 мая в 06:03 (по киевскому времени) состоится точная фаза Новолуния", - рассказала астролог.

Следите за мыслями, хорошо планируйте: все задуманное имеет больше шансов реализоваться, чем сформулированное в другие фазы Луны. Особенно благоприятен для этого первый час первых суток, то есть с 06:03 до 07:03 по Киеву.

"27 мая с 15:28 до 17:03 по киевскому времени Луна будет в разрушительном градусе Близнецов. Разрушительный градус - это градус жертвенной проверки, он приносит испытания на прочность, выносливость и выдержку. А еще - притягивает события, которые заставляют переживать негативные ситуации, которые могут подтолкнуть к разочарованию в жизни, пессимизму, унынию", - предупредила астролог.

Не стоит доверять тем, кто этого не заслуживает. Также следует отказаться от ситуаций, когда вам приходится под кого-то подстраиваться.

28 мая - день интуиции

"До 16:00 - благоприятный период для стоматологических и хирургических вмешательств, посещения парикмахерской, начала цикла новых физических упражнений, усвоения новых знаний. Но неблагоприятный период для новых дел и важных решений, дальних путешествий", - рассказала астролог.

"В этот период обостряется интуиция: по ощущениям можно легче, чем обычно, определить, с кем стоит общаться, а с кем нет, какая пища полезна, а какая нет. Проявите щедрость: делайте подарки, занимайтесь благотворительностью. Можно давать деньги в долг", - добавила она.

Кроме этого, 28 мая будут уместными диета, очистительные процедуры, спорт, пешие прогулки.

29 мая - нейтральный день

По словам Соловьевой, в четверг лучше отказаться от серьезных решений. Не беритесь за новые дела. Также астролог советует воздержаться от стоматологических и хирургических вмешательств, посещения парикмахерской.

Рекомендованы физические нагрузки, посещение спортзала. Полезен отдых на природе.

30 мая - удачный день

"До 19:50 - благоприятный период для новых дел и важных решений, стоматологических и хирургических вмешательств, посещения парикмахерской. Счастливый и радостный день. Время для познания и открытия мира. Период связан с чтением и обучением", - отметила астролог.

Также учтите следующие советы:

избегайте голодания и курения

уделите внимание детям, встретьтесь с друзьями

встречайте гостей

наводите порядок дома

отдыхайте в семейном кругу.

31 мая - день Меркурия и Луны

"С 09:53 до 11:39 Луна, которая отвечает за наши эмоции, психику, душу, подсознание, инстинкты, чувства, настроение, восприимчивость, уязвимость и эмоциональную изменчивость, будет находиться в королевском градусе Льва", - предупредила эксперт.

Основные характеристики этого градуса во Льве: мудрость, исключительность, мужество, гуманность, физическая и моральная сила.

"Градус придает импозантности, величественности и королевского умиротворения. Необходимо изнутри генерировать и поддерживать в себе состояния счастья, радости, удовлетворенности, щедрости чтобы реализовать все позитивные возможности такого положения", - напомнила астролог.

Кроме этого, с 15:42 31 мая до 02:36 1 июня Меркурий будет находиться в разрушительном градусе Близнецов.

В Близнецах этот градус символизирует обман, интриги, воровство, хитрость, вероломство, клевету, коварство, наглость. Поэтому следует проявить осторожность во всех делах, где такие негативные проявления могут все испортить.

А с 15:15 до 17:02 Луна окажется уже в разрушительном градусе Льва. В таком положении она дает пессимизм, гордыню, разочарование в творческих силах, иногда физическое нездоровье, порочность, потерю денег, проблемы с детьми, недоразумения с сексуальными партнерами.

"Надо избегать праздности, лени, легкомыслия, тщеславия, расточительства, демонстративности, страстности, чрезмерной азартности, комплексов и стойко воспринимать поражения", - советует Соловьева.

1 июня - удачный день

По словам астролога, в воскресенье наступает один из самых благоприятных дней июня для новых дел и важных решений, стоматологических и хирургических вмешательств, подписания важных документов, оформления крупных сделок, начала очистительных процедур, дальних путешествий, обучения детей.

"Обостряются чувствительность, интуиция, могут присниться пророческие, вещие сны, а многочисленные предчувствия могут реализоваться вскоре. Занимайтесь привычными делами, не сетуйте на жизнь, обстоятельства или окружающих", - пояснила Соловьева.