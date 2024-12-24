Возможно ли объединение греко-католиков с ПЦУ: что говорит предстоятель УГКЦ Святослав

Вопрос объединения Украинской греко-католической церкви и Православной церкви Украины сейчас не актуален. В частности, потому что перед православием в Украине стоят другие вызовы и приоритеты.

Об этом глава УКГЦ Святослав сказал в интервью РБК-Украина .

"Что касается, скажем, объединения, потенциального объединения, я бы не был так оптимистичен и не выставлял никаких временных рамок", - сказал он.

Таким образом он прокомментировал мнение о том, что объединение скорее всего произойдет в течение 30-40 лет.

"Почему? Потому что сегодня я не вижу даже начала какого-то диалога об объединении", - добавил глава УКГЦ.

Святослав считает, что сегодня перед православием в Украине есть немного другие вызовы и приоритеты.

"Мы видим, что сегодня происходит с той частью православия, которая все еще находится тем или иным образом в единстве с Московским патриархатом. Поэтому, очевидно, что здесь нужно уважать определенные этапы становления, консолидации внутри православной общины Украины", - сказал он.

Глава УКГЦ заявил, что для всех это очевидно, что "именно наша церковь в Украине является лидером и промоутером экуменического диалога".

"И единение между различными конфессиями в Украине мы видим и мы его понимаем в контексте именно экуменических усилий вселенского христианства. И сегодня наша программа сотрудничества или даже поиска единства между христианами Украины как раз имеет целью, прежде всего, имплементацию на местном уровне тех договоренностей, которые уже были достигнуты в диалоге между католической и православными церквями на вселенском уровне", - добавил Святослав.

Церкви в Украине

Напомним, по данным Центра Разумкова, в Украине наблюдается существенная разница между уровнем декларируемой религиозности (70,5% опрошенных называют себя верующими, 61% - православными) и уровнем отнесения себя к конкретной религиозной общине. Членство в общине признали только 24%.

Члены религиозных общин, которые отнесли себя к ПЦУ, составляют 10,5% всех опрошенных, члены греко-католических общин 6%. Членами общин УПЦ (МП) назвали себя 3% всех опрошенных.