Дни ангела в феврале 2024 года по новому и старому календарю: кого поздравить и как назвать ребенка

С сентября 2023 Украина перешла на Новоюлианский календарь, но часть украинцев еще пользуется юлианским до сих пор. Календарь дней ангела, который еще называют Святцы, используют для выбора имени ребенку и поздравлений с праздником родных. По новоюлианскому календарю меняются не только даты больших праздников, но и некоторые дни ангела.
Как назвать ребенка в феврале и кого обязательно поздравить с именинами, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
В подготовке материала использованы источники: сайт ПЦУ, Церковный календарь, DayToday.
1 февраля: Василий, Николай, Петр, Семен, Тимофей
2 февраля: Василий
3 февраля: Анна, Василий, Владимир, Иван, Михаил, Николай, Павел, Роман, Семен, Тимофей
4 февраля: Андрей, Анна, Аркадий, Борис, Василий, Георгий, Дмитрий, Иван, Екатерина, Кирилл, Михаил, Николай, Александр, Алексей, Петр, Сергей, Федор, Юрий
5 февраля: Антон, Василиса, Макар, Михаил, Александра
6 февраля: Анатолий, Василий, Дмитрий, Иван, Максим, Мария, Александр, Кристина
7 февраля: Александр, Алексей, Петр
8 февраля: Андрей, Александр, Петр, Семен, Сергей, Степан, Федор
9 февраля: Василий, Геннадий, Иван
10 февраля: Анна, Антон, Аркадий, Валентина, Василий, Галина, Геннадий, Григорий, Иван
11 февраля: Всеволод, Дмитрий
12 февраля: Антон, Евгений, Мария, Алексей
13 февраля: Анна, Василий, Вера, Владимир, Евгений, Зоя, Иван, Ирина, Михаил, Николай, Павел, Светлана, Тимофей
14 февраля: Кирилл, Георгий, Константин, Михаил.
15 февраля: Иван, Михаил, Николай, Алексей, Павел, Петр, Семен, София
16 февраля: Даниил, Иеремия, Илия, Макар, Павел, Самуил, Юлиан.
17 февраля: Михаил, Николай, Павел, Роман, Теодор, Федор, Анна, Марианна, Мария
18 февраля: Василий, Виктор, Владимир, Вольдемар, Кузьма, Лев, Павел
19 февраля: Архип, Богдан, Дмитрий, Евгений, Макар, Максим, Никита, Теодор, Федор
20 февраля: Антон, Афанасий, Василий, Давид, Денис, Иван, Игнат, Лев, Леонтий, Лука, Николай, Савва, Сергей, Теодор, Тихон, Федор, Филипп, Фома, Ян, Ярослав
21 февраля: Георгий, Григорий, Даниил, Егор, Захар, Иван, Константин, Александр, Остап, Павел, Тимофей, Ян, Ольга
22 февраля: Андрей, Афанасий, Виктор, Владимир, Вольдемар, Иван, Иосиф, Михаил, Николай, Сергей, Степан, Теодор, Федор, Филипп, Ян, Арина, Варвара, Елизавета, Ирина, Прасковья
23 февраля: Демьян, Иван, Клим, Кузьма, Михаил, Николай, Александр, Алексей, Сергей, Ян, Матрона
24 февраля: Иван, Илларион, Ян
25 февраля: Антон, Евгений, Александр, Тарас, Теодор, Федор
26 февраля: Иван, Николай, Петр, Севастьян, Сергей, Ян, Анна
27 марта: Макар, Михаил, Петр, Степан, Тимофей, Юлиан, Яков.
28 февраля: Арсений, Василий, Нестор, Николай, Симон, Кира, Марина.
29 февраля: Антон, Василий, Вениамин, Иван, Кассиян, Михаил, Нестор, Александр, Петр, Ян, Александра, Анна, Антонина, Дарья, Евдокия, Матрена, Надежда, Ольга.
1 февраля: Антон, Макар, Николай, Петр, Федор
2 февраля: Инна, Павел, Семен
3 февраля: Анастасия, Анна, Евгений, Иван, Илья, Максим
4 февраля: Анастасия, Георгий, Иван, Леонтий, Макар, Николай, Петр, Тимофей
5 февраля: Владимир, Геннадий, Иван, Екатерина, Федор
6 февраля: Денис, Иван, Ксения, Николай, Павел, Тимофей
7 февраля: Анатолий, Борис, Василий, Виталий, Владимир, Григорий, Дмитрий, Александр, Петр
8 февраля: Аркадий, Иван, Мария, Петр, Семен, Федор
9 февраля: Дмитрий, Иван, Петр
10 февраля: Владимир, Георгий, Ольга
11 февраля: Дмитрий, Иван, Константин, Роман
12 февраля: Василий, Владимир, Григорий, Иван, Максим
13 февраля: Виктор, Иван, Илья, Никита
14 февраля: Василий, Николай, Петр, Семен, Тимофей
15 февраля: Василий
16 февраля: Анна, Василий, Владимир, Иван, Михаил, Николай, Павел, Роман, Семен, Тимофей
17 февраля: Андрей, Анна, Аркадий, Борис, Василий, Георгий, Дмитрий, Иван, Екатерина, Кирилл, Михаил, Николай, Александр, Алексей, Петр, Сергей, Федор, Юрий
18 февраля: Антон, Василиса, Макар, Михаил, Александра
19 февраля: Анатолий, Василий, Дмитрий, Иван, Кристина, Максим, Мария, Александр
20 февраля: Александр, Алексей, Петр
21 февраля: Андрей, Александр, Петр, Семен, Сергей, Степан, Федор
22 февраля: Василий, Геннадий, Иван
23 февраля: Анна, Антон, Аркадий, Валентина, Василий, Галина, Геннадий, Григорий, Иван
24 февраля: Всеволод, Дмитрий
25 февраля: Антон, Евгений, Мария, Алексей
26 февраля: Анна, Василий, Вера, Владимир, Евгений, Зоя, Иван, Ирина, Михаил, Николай, Павел, Светлана, Тимофей
27 февраля: Кирилл, Георгий, Константин, Михаил.
28 февраля: Иван, Михаил, Николай, Алексей, Павел, Петр, Семен, София
29 февраля: Илья, Касиян, Алевтина.
Раньше мы рассказывали, когда начнется Великий пост в 2024 году.
А еще писали о том, когда в 2024 году будем праздновать Масленицу.