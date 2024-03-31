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Дни ангела в апреле: кого поздравить и как назвать ребенка

Дни ангела в апреле 2023 года (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Календарь дней ангела в свое время называли Святцы и именно его использовали для выбора имени новорожденного ребенка. Считается, что если ребенок получит имя святого, в чей памятный день он родился, то это обеспечит ему защиту, духовную связь и покровительство.

Как правильно назвать малыша в апреле и кого обязательно нужно поздравить с именинами по старому и новому календарю – читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

В подготовке материала использованы источники: сайт ПЦУ, Церковный календарь, DayToday.

Именины в апреле 2024 года по новому календарю

1 апреля - Иван, Макар, Мария, Сергей, Ефим.

2 апреля - Георгий, Григорий, Ефим.

3 апреля - Мартин, Никита, Феодосия.

4 апреля - Адриан, Вениамин, Георгий, Иван, Иосиф, Мария, Никита, Николай, Федор.

5 апреля - Георгий, Марк, Николай, Алексей, Платон, Семен.

6 апреля - Иван, Григорий, Павел, Севастьян, Петр, Яков.

7 апреля - Аркадий, Георгий, Даниил, Евдокия, Петр.

8 апреля - Иван, Мария, Сергей.

9 апреля - Вадим, Гаврила.

10 апреля - Григорий, Дмитрий, Максим, Александр, Терентий, Федор, Яков.

11 апреля - Иван, Николай, Прохор, Петр, Ефим, Яков.

12 апреля - Василий, Давид, Иван, Марфа, Мария, Сергей.

13 апреля - Дмитрий, Георгий.

14 апреля - Антон, Валентин, Иван, Мартын, Александр.

15 апреля - Анастасия, Андрей, Аристарх, Василиса, Виктор, Кондратий, Леонид, Лукьян, Александр, Севастьян, Федор, Трофим.

16 апреля - Василиса, Галина, Ирина, Леонид, Михаил, Ника, Павел.

17 апреля - Адриан, Ефрем, Иван, Михаил, Александр, Семен, Федор.

18 апреля - Антон, Василий, Виктор, Ефим, Иван, Кузьма, Тамара, Феликс, Ян.

19 апреля - Виктор, Георгий, Егор, Иван, Семен, Ян.

20 апреля - Гаврила, Григорий, Николай, Александр, Теодор, Федор.

21 апреля - Алексей, Денис, Иван, Максим, Николай, Александр, Теодор, Федор, Яков, Ян.

22 апреля - Варфоломей, Виталий, Всеволод, Гаврило, Дмитрий, Клим, Лука, Остап, Платон, Теодор, Федор.

23 апреля - Анатолий, Афанасий, Валерий, Георгий, Егор, Иван, Александра, София, Ян.

24 апреля - Валентин, Елизавета, Иннокентий, Леонтий, Лука, Николай, Алексей, Савва, Сергей, Фома.

25 апреля - Василий, Марк, Ника, Сергей.

26 апреля - Василий, Глафира, Иван, Нестор, Николай, Петр, Степан, Ян.

27 апреля - Анастасия, Георгий, Егор, Иван, Илларион, Мария, Николай, Павел, Петр, Семен, Сергей, Степан, Ян.

28 апреля - Виталий, Анна, Кирилл, Максим.

29 апреля - Арсений, Артем, Богдан, Василий.

30 апреля - Василий, Игнат, Клим, Максим, Никита, Яков.

Именины в апреле 2024 года по старому календарю

1 апреля - Дария, Дмитрий, Иван, Иннокентий, София.

2 апреля - Иван, Клавдия, Мария, Василий, Виктор, Виссарион, Герман, Максим, Мирон, Никита, Александра, Прасковья, Светлана, Севастьян, Сергей, Ульяна.

3 апреля - Владимир, Кирилл, Серафим, Фома, Яков.

4 апреля - Василий, Василиса, Дарья, Исаакий, Таисия.

5 апреля - Анастасия, Варвара, Василий, Илья, Георгий, Макар, Лидия, Алексей, Пелагея, Сергей.

6 апреля - Владимир, Захар, Мартын, Степан, Петр, Яков.

7 апреля - Савва, Тихон.

8 апреля - Авраам, Алла, Василий, Гаврила, Анна, Лариса, Прасковья, Степан.

9 апреля - Ефрем, Иван, Макар, Александр, Павел.

10 апреля - Василий, Иван, Илларион, Илья, Николай, Степан.

11 апреля - Иван, Кирилл, Марк, Михаил, Филипп.

12 апреля - Иван, Захар.

13 апреля - Вениамин, Анна, Иван, Иннокентий, Иосиф.

14 апреля - Иван, Макар, Мария, Сергей, Ефим.

15 апреля - Георгий, Григорий, Ефим.

16 апреля - Мартын, Никита, Феодосия.

17 апреля - Адриан, Вениамин, Георгий, Иван, Иосиф, Мария, Никита, Николай, Федор.

18 апреля - Георгий, Марк, Николай, Алексей, Платон, Семен.

19 апреля - Иван, Григорий, Павел, Севастьян, Петр, Яков.

20 апреля - Аркадий, Георгий, Даниил, Евдокия, Петр.

21 апреля - Иван, Мария, Сергей.

22 апреля - Вадим, Гаврила.

23 апреля - Григорий, Дмитрий, Максим, Александр, Терентий, Федор, Яков.

24 апреля - Иван, Николай, Прохор, Петр, Ефим, Яков.

25 апреля - Василий, Давид, Иван, Марфа, Мария, Сергей.

26 апреля - Дмитрий, Георгий.

27 апреля - Антон, Валентин, Иван, Мартын, Александр.

28 апреля - Анастасия, Андрей, Аристарх, Василиса, Виктор, Кондратий, Леонид, Лукьян, Александр, Севастьян, Федор, Трофим.

29 апреля - Василиса, Галина, Ирина, Леонид, Михаил, Ника, Павел.

30 апреля - Адриан, Ефрем, Иван, Михаил, Александр, Семен, Федор.

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