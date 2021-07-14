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Під Дніпром закохані підлітки наковталися таблеток: подробиці драми

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Дніпропетровська область, Середа 14 липня 2021 14:28
Під Дніпром закохані підлітки наковталися таблеток: подробиці драми Підлітки під Дніпром наковталися таблеток (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Під Дніпром закохані підлітки посварилися між собою і вирішили наковтатися таблеток. Діти перебували в квартирі і прийняли таке рішення.

Про це повідомляє "Дніпро Час".

Все сталося в смт Роздори Синельниківського району.

Зазначається, що в реанімацію обласної дитячої лікарні напередодні ввечері надійшла 13-річна дівчинка. Лікарі їй поставили діагноз - гостре медикаментозне отруєння. У неї також діагностували закриту черепно-мозкову травму і садна по всьому тілу.

За даними джерел видання, восьмикласниця надійшла до медзакладу з смт Роздори Синельниківського району. Правоохоронці встановили, що напередодні постраждала посварилася зі своїм хлопцем, 16-річним студентом Васильківського ПТУ.

Зараз здоров'ю школярки нічого не загрожує. Про самопочуття її хлопця інформації не надходило.

Як ми раніше писали, в 2021 році більше 120 дітей покінчили життя самогубством, як вчасно розпізнати настрій підлітка.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як можна вберегти дитину від небезпеки в інтернеті.

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