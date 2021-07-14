Під Дніпром закохані підлітки наковталися таблеток: подробиці драми
Під Дніпром закохані підлітки посварилися між собою і вирішили наковтатися таблеток. Діти перебували в квартирі і прийняли таке рішення.
Про це повідомляє "Дніпро Час".
Все сталося в смт Роздори Синельниківського району.
Зазначається, що в реанімацію обласної дитячої лікарні напередодні ввечері надійшла 13-річна дівчинка. Лікарі їй поставили діагноз - гостре медикаментозне отруєння. У неї також діагностували закриту черепно-мозкову травму і садна по всьому тілу.
За даними джерел видання, восьмикласниця надійшла до медзакладу з смт Роздори Синельниківського району. Правоохоронці встановили, що напередодні постраждала посварилася зі своїм хлопцем, 16-річним студентом Васильківського ПТУ.
Зараз здоров'ю школярки нічого не загрожує. Про самопочуття її хлопця інформації не надходило.
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