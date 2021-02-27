RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Під Дніпром натовп ледь не затоптав пенсіонерку, штурмуючи секонд-хенд: мережу обурило відео

Автор: Володимир Костирін

У Кам'янському натовп людей кинувся в секонд-хенд відразу після відкриття і збив з ніг пенсіонерку, яка також була в черзі, і не витримала потужного натиску тих, хто облягав торгову точку.

Про це передає видання "Наше місто".

Засліплені бажанням якомога скоріше потрапити в магазин громадяни не відразу помітили жінку, яка впала їм під ноги.

Пенсіонерка через кілька секунд самостійно почала підійматися, і до неї на допомогу поспішили деякі небайдужі громадяни з черги та співробітниця секонд-хенду.

Також у мережі з'явилося відео інциденту, зняте очевидцем.

Судячи з кадрів, такий ажіотаж шопоголіків, коли люди почали буквально ломитися в магазин відразу після відкриття, пояснюється акцією -70% на товари, про що свідчить оголошення на вході.

Зазначимо, що попри карантин, близько половини покупців ігнорували вимогу про маски, а про дотримання соціальної дистанції говорити взагалі не доводиться.

Відео: Під Дніпром люди ломилися в секонд-хенд і збили з ніг пенсіонерку в черзі

Ролик про прикрий випадок, який стався в Кам'янському днями, викликав у мережі чимало обурених коментарів і зібрав багато тисяч переглядів. Юзери також висловлюють думку, що секонд-хенд переважно облягали перекупники.

  • В таких "чергах" стоять і штовхаються перекупки (новий завіз). Купив джинси за 100 грн - продав мінімум за 400. Футболка за 50 іде на ринку за 200. А приходиш у другій половині дня і вже вільно. Немає звичайно вже ось тих нових і модних із заводськими бірками речей...
  • Дивно, там в основному молоді люди. Невже справи дійсно кепські, що вони не можуть собі одяг новий купити? Може там якесь завезення, чогось? Або на перепродаж набирають?
  • Дикуни!
  • Це все перекупки. Потім виставлятимуть на продаж в інтернет: "Купили нашій принцесі, зрізали бірки й не встигли поносити".
  • Дичина.
  • Все норм, це просто кінець епохи бідності.

Раніше повідомлялося, що в Житомирі охоронці в магазині ногами побили чоловіка, який зайшов погрітися.

Також ми писали про те, що нещодавно в Харкові покупець вдарив дівчину-касира ногою в обличчя і нарвався на самосуд.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України толпа людеймагазининцидентКаменское
Читайте також
В центрі Києва на дівчину впала величезна брила льоду: її намагаються врятувати пішоходи (фото)
У Рівному підліток влаштував дику "сцену" в поліцейському відділку: чим це закінчилося (відео)
Прогноз погоди